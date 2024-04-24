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HSBC'den Türkiye övgüsü

Güncelleme Tarihi:

#HSBC#Enflasyon#Türkiye
HSBCden Türkiye övgüsü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 17:59

HSBC'nin gelişmekte olan piyasalardan sorumlu uzmanı Hakan Ülgen, Türkiye'nin son zamanlardaki ekonomi politikalarınının ülke ekonomisinde hızlı ve derin bir iyileşmeye yol açacağını söyledi.

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Hazine ve Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikaları yabancı finans çevrelerinin takdirini de topluyor. Bloomberg'de yer alan bir makalede bu politikaların yabancı yatırımcıların güvenini artırırken, sermaye girişlerine zemin hazırladığı belirtildi. Ayrıca haberde bankacılık devi HSBC'nin gelişmekte olan piyasalar araştırmalarından sorumlu küresel başkanı Murat Ülgen'in açıklamalarına da yer verildi. 

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Ülgen, Türkiye'nin izlediği para politikalarının yılın ikinci yarısından itibaren ülke ekonomisinde daha hızlı ve derin bir iyileşmeye yol açabileceğini söyledi. Ekonomi uzmanı ayrıca Türkiye'de enflasyonun düşmesinin ve cari açığın daralmasının beklendiğini de sözlerine ekledi. 

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#HSBC#Enflasyon#Türkiye

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