HSBC'den Türkiye övgüsü

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Hazine ve Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikaları yabancı finans çevrelerinin takdirini de topluyor. Bloomberg'de yer alan bir makalede bu politikaların yabancı yatırımcıların güvenini artırırken, sermaye girişlerine zemin hazırladığı belirtildi. Ayrıca haberde bankacılık devi HSBC'nin gelişmekte olan piyasalar araştırmalarından sorumlu küresel başkanı Murat Ülgen'in açıklamalarına da yer verildi.

Ülgen, Türkiye'nin izlediği para politikalarının yılın ikinci yarısından itibaren ülke ekonomisinde daha hızlı ve derin bir iyileşmeye yol açabileceğini söyledi. Ekonomi uzmanı ayrıca Türkiye'de enflasyonun düşmesinin ve cari açığın daralmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.