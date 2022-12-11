Hoşgeldin 2023 Menüsü... Evde, otelde, restoranda ve yurtdışında her bütçeye göre yılbaşı seçenekleri

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Evde kutlamak isteyenler için 4-5 kişilik bir masanın maliyeti 700 TL ile 1300 TL arasında değişebiliyor. Alkolsüz yılbaşı paketleri marketlerde 215 ile 350 lira arasında. Beşiktaş’ta bir otelde 5 bin liralık eğlenceyi de Bakırköy’de bir otelde 1990 liralık bir eğlenceyi de tercih edebilirsiniz. Ya da Kapadokya’da 2 bin liraya, İzmir’de 3 bin liraya bir seçenek bulabilirsiniz. Avrupa için de 6 bin lirayı gözden çıkarmanız lazım.

5 YILDIZLI OTELDE 5 BİN RESTORANDA 1500 LİRA

Koronavirüs pandemisiyle geçen iki yılın ardından yılbaşını dışarıda geçirmek için yeniden planlar yapılmaya başlandı. Biz de otel ve restoranları arayarak yılbaşı gecesi program yapmak isteyenler için eğlencenin maliyetini hesapladık. Buna göre, İstanbul’da 5 yıldızlı otellerin yılbaşı programlarına katılmanın bedeli ortalama 5 bin TL’yi buluyor. İzmir’deki 5 yıldızlı otellerin yılbaşı programları 3 bin TL’ye yaklaşırken, Kapadokya gibi tatil bölgelerinde fiyatlar ortalama 2 bin TL seviyelerinde seyrediyor.

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ANADOLU YAKASI DAHA UYGUN

İstanbul Beşiktaş’taki Four Seasons otelde kişi başı yılbaşı eğlencesinin fiyatı 5 bin 450 TL’den başlıyor. Çırağan Sarayı’nda yılbaşı programları 3 bin TL ila 5 bin TL arasında değişirken, Raffles otelde de yılbaşı programlarının fiyatları 4 bin TL ve 5 bin 500 TL olmak üzere iki farklı seçenekle tercih edilebiliyor. Titanic Port Bakırköy’de de kişi başı bin 990 TL’ye yılbaşı programlarına katılınabiliyor. Anadolu Yakası’nda ise fiyatlar bir miktar daha uygun. Elite World Grand Küçükyalı’da fiyatlar kişi başı 2 bin 200 ile 3 bin 800 arasında değişirken, Tuzla’da bulunan beş yıldızlı bir otel 2 bin 900 TL’ye yılbaşı paketi sunuyor.

İstanbul dışındaki otellerde ise daha çok konaklamalı seçenekler ön planda. Swissôtel İzmir’de 1 gece konaklamalı yılbaşı fiyat iki kişi 7 bin 600 TL, sadece eğlencenin fiyatı kişi başı 2 bin 900 TL olarak belirlenmiş durumda. Sapanca’da bulunan Elite World Grand iki kişi 20 bin 500 TL konaklama dahil fiyat verirken, Kapadokya’da bulunan bir otel iki kişi 2 gece konaklama dahil 9 bin 500 TL fiyat veriyor. Antalya’da bulunan başka bir otel yılbaşı gecesi için en az 3 gece konaklama yapılabileceğini ve fiyatlarının 19 bin 950 TL olduğunu söylüyor.



Karlar altında yeni yılı karşılamak isterseniz; Kartepe’de bir otel iki kişi için 1 gece konaklamalı 3 bin 500 TL, başka bir otel 2 gece için 13 bin TL fiyat veriyor. Kars Sarıkamış’ta bulunan bir otel ise iki kişi 2 gece için 20 bin TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Palandöken ve Uludağ’da fiyatlar gecelik ortalama 5 bin TL’yi bulurken, bu fiyatlara bir de yol ücreti ekleniyor.

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BOĞAZ’DA YILBAŞI KEYFİ 2 BİN TL

Yılbaşını İstanbul Boğazı’nda geçirmek isteyenler için davet gemilerindeki fiyatlar kişi başı 2 bin TL’den başlıyor. İstanbul’da bulunan restoranlarda ise yılbaşı eğlencesinin ortalama fiyatı bin 500 TL olurken eğlencesine göre bu fiyat 4 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Daha uygun seçenekler de var; eğlence ve menü içeriğine göre 750 TL fiyat veren restoranlar da bulunuyor. Yine İstanbul’da sadece DJ performansı dinlemek isterseniz fiyatlar 150-200 TL arasında değişiyor.

EVLERDE KUTLAMA MALİYETİ 700-1300 TL

Evde yılbaşının maliyeti de 1000 TL’yi aşıyor. Pişmiş 4-5 kişilik bir hindinin fiyatı ortalama 750 TL. Pişmemiş hindinin kilosu ise 100 TL.Yılbaşı pastası da kesmek isterseniz; 4-6 kişilik bir pastanın fiyatı ortalama 200 TL. Yılbaşı akşamlarının bir diğer vazgeçilmezi ise kuruyemiş; lüks karışık kuruyemişin kilogram fiyatı 240-290 TL arasında değişiyor. Eğer alkollü bir eğlence planlanıyorsanız ortalama 150 TL bütçenize eklemeniz gerekiyor. Bu sofrayı daha ucuza getirmek için tavuk da düşünülebilir. Bütün tavuğun ortalama kilogram fiyatı 60 TL. 4-5 kişilik bir ailenin evde yapacağı KUTLAMA ihtiyaca göre değişmekle beraber ortalama 700 TL ile 1300 TL arasında.

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EVDEKİ ORTAMA ‘SÜSLÜ’ HAZIRLIK

Yeniyıl yaklaşırken evlerde ve mağazalarda hazırlıklar başladı. Birçok kişi 2023’ü karşılamak üzere yılbaşı ağaçlarını ve süslerini kurarken, yılbaşı ağacı ve süsleri almak isteyenler için mağaza rafları hazırlandı. Biz de hem mağaza hem de e-ticaret sitelerini gezerek bu sene yılbaşı ağacı kurmanın maliyetini çıkardık. Buna göre, 2023’ü yeni bir yılbaşı ağacı ve yeni süslerle karşılamak isteyenlerin geçtiğimiz yıla kıyasla iki kat fazla harcama yapması gerekiyor. Yılbaşı süsü satışı gerçekleştiren mağaza yetkilileri bu yıl yeterli sayıda stok gelmediğini belirtirken, talebin yüksek olduğunun altını çiziyor.

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ÇAM AĞACI 80 TL’DEN BAŞLIYOR

Boyutları ihtiyaca göre değişen yapay yılbaşı çam ağaçlarında 90 cm’lik olan modellerin fiyatı 80 ila 155 TL arasında değişiyor. 180 cm’lik ağaçların fiyatları ise 650 TL’den başlıyor ve 1000 TL’ye kadar uzanıyor. Satıcılar en çok 150 cm’lik yılbaşı ağaçlarının satıldığını belirtirken, bu ağaçların fiyatları da 300 TL ila 600 TL arasında değişen fiyat etiketiyle sunuluyor. Ağaç aldıktan sonra sıra süslemeye geliyor. Bu sene kutulu paketler halinde satılan süslerin fiyatları 50 TL’den başlıyor. Kutuda 24 adet olarak satılan süslerin fiyatı 50 TL, 12’li satılan orta boy topların fiyatı 60 TL, 9’lu şekilde satılan büyük topların fiyatı ise 90 TL’den başlıyor. Bu süsler kalitesine göre 300 TL’ye kadar çıkıyor. Ağacın tepesine konulan yıldız şeklindeki süslemelerin fiyatı ise 50 TL.

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Diğer yandan, yılbaşı süslerinin en popülerleri arasında yer alan LED ışıkların fiyatı bu yıl ortalama 120 TL etiketle satışa sunuluyor. Kar spreyleri 30 TL, kapı süslemeleri 150 TL ve diğer renkli kuşak süslemeler 20 TL’ye

satılıyor.

YILBAŞI SEPETLERİ

Her yıl aranan yılbaşı sepetlerinin fiyatları ise marketlere göre farklılık gösteriyor. Bu yıl bir markette küçük olan sepet 215 TL, içeriği daha geniş olan büyük sepet ise 325 TL’den satışa sunuluyor. Başka bir markette ise uygun fiyatlı olan 250 TL olurken, içerisinde daha çok atıştırmalığın ve içeceğin olduğu sepet 350 TL. Bir klasik olan tombala oyununun fiyatı ortalama 20 TL.

NOEL PAZARLARI IŞIL IŞIL PARLIYOR

Yılbaşını yurtdışında geçirmek isteyenler için ise bu yıl fatura biraz kabarık. Zira hem dolar ve Euro karşısında güçsüz kalan Türk Lirası hem de Avrupa’daki enflasyonun da etkisiyle yükselen uçak, transfer ve konaklama ücretleri oldukça zorlacıyı. Eğer aylar öncesinden uçak bileti alınıp, otel rezervasyonları yapılmadıysa Avrupa’da noel pazarlarına iki-üç günlüğüne uğramanın tur ile maliyeti 6 bin 500 liradan başlıyor 15 bin liraya kadar çıkıyor. Yılın bu zamanlarında turistler için en güzel seçeneklerin başında gelen noel pazarları hem ışıkları ile hem de etrafa saçtığı enfes yemek kokuları ile gidenin ayrılmak istemediği noktalardan.

PAZARDA SEÇENEK ÇOK

Noel pazarlarında ise enflasyon kendisini göstermiş durumda. Bu hafta ziyaret ettiğimiz Köln’deki noel pazarlarında bazı ürünlerin fiyatı geçen yıla göre yüzde 15-20 bazıları ise yüzde 30’dan fazla artmış durumda. Pazarlarda peynirli-mantarlı ekmekler 6 Euro, sıcak şaraplar 3-4 Euro, sosisli ekmekler 4-6 Euro, krepler 3-4 Euro, patates kızartmaları 4 Euro, kurabiyeler 4-6 Euro, somonlar ise 7-8 Euro’dan başlayan fiyatlarla satılıyor. Turistler için pazara girip de bulardan almadan çıkmak çok zor. Dolayısıyla iki kişinin bir öğünde en az 10 Euro harcadığı düşünülürse 2-3 günlük ziyarette fatura oldukça yüksek gelebilir.

KONAKLAMA CEP YAKIYOR

Ayrıca bir tur ile değil de kendiniz gitmek isterseniz Avrupa genelinde otel fiyatlarının geçtiğimiz yıla kıyasla ortalama yüzde 40 pahalı olduğunu da unutmamakta fayda var. Merkezdeki otellerde günlük 80 Euro’dan başlayan geceleme ücretleri merkezden uzaklaştıkça 50 Euro’lara kadar iniyor. Paylaşımlı odalarda kalmak isteyenler için de seçenek çok buradaki hostellerde 4 veya 6 kişilik odalarda bir ranzanın gecelik fiyatı ortalama 25-30 Euro’dan başlıyor.

BULGARLAR YILBAŞI İÇİN EDİRNE’YE AKIN ETTİ

Edirne, yaklaşan yılbaşı öncesinde alışverişe gelen Bulgar turistlerin akınına uğradı. Esnaf, yaşanan yoğunluktan mutlu olduklarını söyledi. Pazara yakın noktalarda bulunan otoparkların neredeyse tamamı ise Bulgaristan plakalı araçlarla doldu. Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Kemal Cingöz, “Bulgar turist, gördüğü her şeyi satın alıyor. Kent ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyorlar. Bunun yanında sadece kent değil ülke ekonomisine de katkısı var. Yeter ki biz bunu sürdürülebilir yapabilelim” dedi. Bulgaristan’dan Edirne’ye alışveriş için gelen Şenay Hüseyinova, “Alışveriş için, yılbaşı için geldik. Giysi, ayakkabı, çanta aldım. Çok kalabalık. Türkiye hoşuma gidiyor. Gezmek için geldim. Onun için alışveriş yapıyorum” dedi. (DHA)