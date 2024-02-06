Honda 750 bin otomobili geri çağırdı

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Japon otomotiv şirketlerinin peşini hava yastığı sorunları bırakmıyor. ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yaptığı duyuruda, American Honda Motor Co'nun 750.000'den fazla aracı bir çarpışma sırasında istem dışı açılabilecek hava yastığı nedeniyle geri çağırdığını açıkladı.

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KISA DEVRE RİSKİ VAR

NHTSA, ön yolcu koltuğu ağırlık sensörünün çatlayıp kısa devre yapabileceğini ve hava yastığını amaçlandığı gibi bastıramayabileceğini savundu.

HONDA CIVIC, ACCORD VE PILOT MODELLERİNİ İÇERİYOR

Geri çağırma 2020 ve 2022 yılları arasında üretilen bazı Honda Pilot, Accord ve Civic sedan ile 2020 ve 2021 yılları arasında üretilen bazı Honda CR-V ve Passport araçlarını kapsıyor.