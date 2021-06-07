Holo Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Hot Ne Demek? Kripto Para Holo Coin Nasıl Alınır?

Holochain teknolojisi ile güvenle korunan bir kripto paradır. Holo yatırımcıların tavsiye ettiği ve en çok yatırım aracı olarak görülen popüler coinlerden bir tanesidir.

Holo Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Holochain sistemi ile ilk kez faaliyete geçen ve ERC-20 tabanlı olarak üretilen kripto para birimine denilmektedir. İlk kez piyasaya sürülmüş olan tarihi ise 2018'dir. Piyasaya girdiği günden beridir hızlı bir gelişim gösteren holo swap işlemlerinde de kullanılan kripto paralardandır. Holo tarafından yapılan açıklamaya göre Holo hiçbir zaman piyasadan kaldırılmayacak ve para gönderimlerinde swap işlemlerinde daima kullanılmaya devam edecektir.

Holo chain herhangi bir merkezi olmayan kripto paralardan bir tanesidir. Uluslararası para göndermek için de yine holo kullanılmaktadır. Aktif olarak test edilen bir kripto para olan holo 2018 yılında ilk kez bir proje ile piyasaya girmiştir. Dünya'nın en çok para yatırılan kripto paralarından bir tanesi olan Holo'nun kurucuları ise Arthur Brock ve Erick Harris'dir. Kurucuları tarafından yapılan açıklamaya göre ilk kez 2016 yılında bir proje olarak geliştirildi ve yaklaşık 2 sene sonra piyasaya sürülmüştür.

Holo kripto parasının daha sonra HoloFuel olarak bir de alt jetonu oluşturulmuştur. Bu kripto para uzman yatırımcılar tarafından halen daha geliştirilme aşamasında olarak görülmektedir. Bu gelişim 2021 yılına kadar süreceği kurucuları tarafından da açıklanmıştır. Açık kaynaklı bir kripto para olan holo kullanıcılar tarafından köprü olarak da görülmektedir. Holo kripto parası birçok kripto para alışverişi sitesinde kullanılmaktadır. Bu siteleri kullanarak da holo kripto parasını satın alabilirsiniz. Uçtan uca şifreli olan kripto paralardan bir tanesidir.

HOT Ne Demek?

HOT demek Holo kripto parasının kısaltılmış halidir. Holo kripto para ve HOT kripto para olarak da adlandırılmaktadır.

Kripto Para Holo Coin Nasıl Alınır?

Holo kripto parası hemen hemen bütün borsalar da yer almaktadır. Dolayısıyla holo coin almak son derecede basit bir işlemdir. Bunun için ilk olarak bir kripto para alışverişi sağlayan bir şirket kendinize seçmelisiniz. Bütün kripto para alışverişi yapan sitelerde KYC doğrulaması yer almaktadır. KYC doğrulamasını mutlaka olarak yapmalısınız. KYC doğrulaması kimlik ön yüzü ve kimlik arka yüzünü kullanarak yapabilirsiniz. Kripto para holo coin satın almak için KYC doğrulamasını tamamladıktan sonra para yatırmak gerekiyor. Para yatırmak için havale ya da EFT seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Havale yaptıktan sonra Türk lirası olarak hesabınıza geçmesi yaklaşık olarak 15 dakika sürmektedir. 15 dakika bekledikten sonra hesabınıza erişebilirsiniz. Hesabınızda Türk lirası gördükten sonra piyasa kısmına geliyoruz. Piyasa kısmına gelerek burada "Holo" yazın. Holo yazdıktan sonra çıkan ilk seçeneğe tıklıyoruz. Burada karşımıza üç tane seçenek çıkacaktır. Üç seçenek arasında piyasa emrini seçin. Piyasa emri sol tarafta yazan anlık değerleri göstermektedir. Alt tarafta Türk lirası tutarı yer almaktadır. Türk lirası tarafına almak istediğiniz kadar holo coin yani kripto para ekliyoruz. Ekledikten sonra da satın al seçeneğine tıklıyoruz. Satın ala bastıktan sonra yaklaşık olarak 5 saniye bekleyin ve başarılı ifadesini gördükten sonra satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

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