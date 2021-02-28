Hollandalı yatırıma uzun vadeli bakıyor

Hollandalı yatırımcıların Türkiye’deki yatırımlarına ilişkin bilgi veren Hollanda ve Türkiye Ticaret Odası Derneği (CNNT) Başkan Yardımcısı Peter Wolters, iki ülke ekonomik ilişkilerini değerlendirdi. Hollanda’nın Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım tutarının halen 26 milyon dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Wolters, bunun Türkiye’ye gerçekleştirilen toplam yabancı yatırım tutarının yüzde 16’sına tekabül ettiğini söyledi. Anadolu Ajansı’na değerlendirmelerde bulunan Wolters, Türkiye’deki Hollandalı yatırımcı sayısının artmasında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik taahhütlerin gerçekleştirilmesinin etkili olduğuna işaret etti.

KOBİ’LERE DESTEK

Hollandalı yatırımcıların Türkiye’deki yatırımlarının detaylarına ilişkin bilgi veren Wolters, Hollanda kalkınma bankalarının Türkiye’deki kiralama şirketleriyle çalışma konusunda güçlü bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti. Wolters, bu alanda KOBİ’lerin verimli enerji ekipmanlarına yatırım yapmalarını sağlamak için finansman kullanmalarına yardımcı olduklarını ve böylece yenilenebilir enerji teşvik edilirken, endüstriyel operasyon maliyetlerinin düşürüldüğü dile getirdi.



ÇEVRESEL VE SOSYAL

Wolters, Hollandalı iş insanlarının Türkiye’de yatırım için en çok tercih ettiği alanların “ileri tarım teknikleri, organik tarım ürünleri, sağlık hizmetleri, çevre ve atık yönetimi, kimyasallar, enerji ve yenilenebilir enerji, lojistik, liman inşası ve yönetimi” olduğunu dile getirdi. Yatırımcıların, geleneksel ve organik tarımın yanı sıra Avrupa Birliği çevresel ve sosyal ihracat standartlarına uygun üretim yapan Türk ortaklar aradığını belirten Wolters, “Gelecek yatırımlar daha çok katma değerli, organik olarak yetiştirilen sert kabuklu yemişlere, bakliyata, tahıllara ve yağlı tohumlara yoğunlaşacak” dedi.