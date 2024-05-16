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Hizmet üretim endeksi arttı

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#Hizmet Sektörü#Hizmet#Üretim
Hizmet üretim endeksi arttı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 10:14

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 arttı.

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TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %6,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %1,8 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %15,0 arttı, gayrimenkul hizmetleri %13,0 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %7,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %7,0 arttı.

Hizmet üretimi yıllık değişim oranları (%), Mart 2024

 

Hizmet üretim endeksi aylık aynı kaldı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre aynı kaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %3,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri %0,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %0,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %1,5 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık değişim oranı (%), Mart 2024

 

 

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#Hizmet Sektörü#Hizmet#Üretim

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