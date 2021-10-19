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Hizmet ihracatında hedef 150 milyar $

#Türkiye İhracatçılar Meclisi#Hizmetler Sektörü#Ahmet Akbalık
Hizmet ihracatında hedef 150 milyar $

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçıları Sektör Başkanı Ahmet Akbalık, 10 farklı sektörden 2 binin üzerinde üye sayısına ulaşan hizmetler sektöründe yaşanan gelişmeleri ve hedefleri anlattı.

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Birliğin, ihracatının lokomotif birlikleri arasında yer aldığının altını çizen Akbalık, “Katma değerin en yüksek olduğu hizmet ihracat sektörü, ayrıca ülke GSYH’sine en fazla katkı yapan, istihdamı destekleyen ve cari açığa en büyük pozitif etkiyi yapan sektör. Doğru adımların atılmasıyla orta vadede 150 milyar dolar ihracat hedefine ulaşırken ülkenin cari açık problemini de çözeceğiz. Hizmetler sektörü, 2019 yılında 64.4 milyar dolar, pandeminin başta hizmet olmak üzere tüm sektörleri olumsuz etkilediği 2020 yılında ise 34.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 10 milyar dolar cari fazla veren hizmetler sektörü, Hizmet İhracatçıları Birliği’ne ait Genel Sekreterliğin kurulması ve bakanlık bünyesinde oluşturulan Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü sayesinde hedeflerine daha hızlı ulaşacak” diye konuştu.

YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER

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Birlik ihracatının yarısını gerçekleştiren ve 2019 yılında 51.7 milyon turist sayısı, 34.5 milyar dolar milyar gelire ulaşan sektörün istihdama ve cari açığın kapanmasına en büyük etki yapan sektör olduğunu belirten Akbalık, “Bir çok alt sektöre pozitif etki sağlayan bacasız sanayi turizm sektörümüz pandemi öncesinde turist sayısı açısından dünyada 6., Avrupa’da 4. sırada yer almasına rağmen turizmde kişi başına elde edilen gelirde 13. sırada olmamız yapısal bazı değişikliklere ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Mevcut yatak kapasitelerinin dolmadığı bölgelere yeni yatırımlar teşvik edip o bölgedeki fiyatları baskılamak yerine dağ, yayla, inanç, kültür ve gastronomi turizmi alanları teşvik edilip, yatırımlar bu alanlara yönlendirilmeli” dedi.

SEKTÖR ANALİZİ

Birlik bünyesindeki eğitim hizmetleri, eğlence ve kültür hizmetleri, , müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler , liman işletmeciliği ve yer hizmetleri, yazılım ve bilişim hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri, diğer iş hizmetleri sektörlerinin detaylı bir şekilde analizlerini yaptırdıklarını belirten Başkan Akbalık, “Yaklaşık 1 yıldır çok detaylı bir araştırma üzerinde çalışıyoruz. Bu araştırma sayesinde sektörlerimizin mevcut pozisyonlarını, rakiplerimizin stratejilerini, hedef pazarlarımızı ve nasıl konumlandırma yapmamız gerektiği gibi sonuçlara ulaşacağız. Bu sayede sektörlerimizin ihtiyaçlarını daha iyi tespit edip ortak bir amaç doğrultusunda yol haritası çizeceğiz” şeklinde konuştu.

DİZİ İHRACATINDA 2’NCİ SIRADAYIZ

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Eğlence ve Kültür Hizmetleri sektörünün 296 milyon dolar ihracatla dünyada ilk 10’da, dizi ihracatında ise ABD’den sonra dünyada ikinci sırada bulunduğunu kaydeden Ahmet Akbalık, “Tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizilerimiz ülke ihracatına, bilinirliğine, turizm, eğitim ve sağlık sektörlerine katkı sağlıyor” dedi. Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfusun büyük bir avantaj olduğunu belirten Akbalık, “Sanayide robotik dönüşümü kaçırdık ama yazılımdaki fırsatı kaçırmayalım. Kuluçka merkezleriyle, doğru teşviklerle yeni girişimler ortaya çıkarabiliriz.

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#Türkiye İhracatçılar Meclisi#Hizmetler Sektörü#Ahmet Akbalık

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