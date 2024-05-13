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Hisarcıklıoğlu: “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ni olumlu buluyoruz”

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#Rifat Hisarcıklıoğlu#TOBB#Ekonomi
Hisarcıklıoğlu: “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ni olumlu buluyoruz”
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 17:33

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Enflasyonla mücadele tüm Türkiye’nin birinci önceliği olmalı ve bütçe disiplini bu mücadeleyi desteklemelidir” dedi.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuoyuyla paylaştığı ‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hisarcıklıoğlu şunları enflasyonla mücadelenin tüm Türkiye’nin birinci önceliği olması ve bütçe disiplininin bu mücadeleyi desteklemesi gerektiğini söyleyerek, “Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ni olumlu buluyoruz. Doğru yönde atılan bir adımdır. Alınacak ilave tedbirler, önümüzdeki dönemde açıklanacağı ifade edilen reform adımları ve bir izleme sistemi kurulmasıyla bu paket daha da güçlendirilebilecektir. Açıklanan tasarruf ve verimlilik paketinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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#Rifat Hisarcıklıoğlu#TOBB#Ekonomi

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