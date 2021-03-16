Hisarcıklıoğlu: 'En hızlı’ 100 şirket dünyaya açılacak

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, 2011 itibarıyla Türkiye’de hızlı büyüyen şirketleri tespit etmek, bu şirketlerin görünürlüğünü arttırmak ve başarılarını takdir etmek için ‘Türkiye 100’ programını düzenlediklerini söyledi.



DAHA ÇOK İHRACAT

Bu yıl 7’nci dönemi düzenlenen programa katılıma ilişkin Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri paylaştı: “Türkiye 100 programında şirketleri 2017-2019 büyümelerine göre değerlendireceğiz. Turkiye100.tobb.org.tr web sitesinden ücretsiz bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Ben, hızlı büyüyen tüm şirketlerimizi, Türkiye 100 programına başvurmaya davet ediyorum. Çünkü Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini dünya ligine çıkarıyoruz.” Bu şirketlerin Türkiye’nin milli gelir artışının en az 10 katı üzerinde büyüme performansı gösteren yıldız şirketler olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini, istihdamlarını diğer şirketlerden çok daha fazla artıran şirketlerdir. Dijital teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan, yenilikçi, genç, sürdürülebilir ve yeşil büyümeye önem veren şirketlerdir. İyi yönetilen, geleceği parlak olan bu şirketlerin, önünün daha fazla açılmasını, daha fazla büyümelerini istiyoruz. Bu şirketlerimizin yatırımcıya ve müşteriye daha kolay ulaşmasını sağlamak, sadece yurt içinde değil, yurtdışında da aktif olmaları, daha çok ihracat yapmalarını istiyoruz.”



‘ÖRNEK OLSUN’

Hisarcıklıoğlu, zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarının girişimcilik olduğunun altını çizerek, her girişimcinin ortalama 10 kişiye istihdam sağladığını kaydetti. Girişimciliğin hevesle ortaya çıktığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “İşte Türkiye 100 programıyla girişimci rol modellerimizin sayısı artsın, buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz. Bütün gençlerimizin, kadınlarımızın, bu başarı hikayelerini duymalarını istiyoruz. Duysunlar ki onlar da girişimci olmaya daha fazla heves etsinler.” Programa son başvuru tarihi ise 31 Mart 2021 olarak belirlendi.

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