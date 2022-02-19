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HİSAR hava savunma sistemine yeni kabiliyet

#Hisar 0+#Savunma Sistemi#Savunma Sanayii Başkanlığı
HİSAR hava savunma sistemine yeni kabiliyet

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+’nın yeni kabiliyet kazandığını, ilk Radyo Frekansı Arayıcı Başlıklı Test Füzesi atışında hedefin imha edildiğini duyurdu.

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Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, 2021in son günlerinde tüm unsurlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmişti. Daha önce Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze atma kabiliyetine sahip olan sistem, son test atışıyla beraber Radyo Frekansı Arayıcı Başlıklı Füze atma yeteneğine de ulaşmış oldu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter’daki hesabından, ’HİSAR 2022ye hızlı başladı’ mesajı ile yaptığı açıklamada, "HİSAR O+ Sisteminin ilk Radyo Frekansı Arayıcı Başlıklı Test Füzesi atışında hedef imha edildi ve hava savunmamıza yeni bir kabiliyet eklendi. Seri üretimi sürdürürken yeni yeteneklere yönelik çalışmalarımız da tüm hızıyla devam edecek" dedi.

HİSAR O+ HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

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HİSAR O+ Savunma Sanayii Başkanlığı projesi olarak, Aselsan-Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Harp başlığı ise Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından geliştirildi. 360 derece etkinliğe sahip sistem, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR O+ Sisteminin önleme menzili 25 kilometreyi buluyor. Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı-silahsız insansız hava araçlarına karşı etkili oluyor.

Stratejik ve kritik tesislere sahip mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HİSAR O+ Sistemi dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek. HİSAR O+ Sisteminin batarya ve tabur yapılarında teşkilatlanma alt yapısı bulunuyor. Sistem; Atış Kontrol Merkezi, Füze Fırlatma Sistemi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro Optik Sistem, Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze ve Radyo Frekansı Arayıcı Başlıklı Füze unsurlarından oluşuyor. HİSAR hava savunma füze sistemlerinde ilk olarak HİSAR A+ teslim edilmişti. Test atışları süren uzun menzilli hava savunma sistemi SİPERin ise 2023te kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor.

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#Hisar 0+#Savunma Sistemi#Savunma Sanayii Başkanlığı

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