Her şeye rağmen ihracata devam

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında temassız dış ticarete başlandı. Bu konuda, bütün dünyaya örnek olacak ciddi başarıların elde edildiğine dikkat çeken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İş dünyamızın da bu güzergahları ve imkanları kullanarak ticarete devam etmelerini istiyorum” dedi. Türkiye’nin İran, Irak ve Avrupa’ya ticaretinin virüssüz devamı için şoför, dorse ve kamyon değişimi yapıldığını, İran ile itme-çekme formülü üretildiğini açıklayan Pekcan, “Şu anda 80 vagon (160 TIR yükü) hizmete hazır. Bugün itibarıyla bunu 120 vagona (240 TIR yükü) çıkarabilecek durumdayız. Yükü olup kapılar kapalı diye şikayet edenlere bu hattı kullanmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

DORSE, ŞOFÖR DEĞİŞİMİ

Bakan Pekcan, dış ticaretin virüs sürecinde de devamı için aldıkları önlemleri düzenlediği basın toplantısında anlattı. “Gürbulak, Esendere, Kapıköy ne zaman açılacak” gibi talepler geldiğini belirten Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “1 Mart itibarıyla Irak ile olan yolcu giriş çıkışını kapattık. Ben o gün ‘ticaret kapanmayacak’ dedim. ‘Nasıl yaparız’ dediler, ‘bir çaresini buluruz’ dedik. Burada şoför, dorse ve konteyner değiştirme ile bütün güvenlik ve sağlık tedbirlerini alarak ticareti başarı ile gerçekleştiriyoruz. Önce 200-500 TIR idi,1140 TIR’a kadar çıktık. Şoförlerimiz aracı tampon bölgeye götürüyor, orada gerekli tedbirleri alarak karşı taraftan şoförler geliyor bir ring kurduk. Araç bizim tampon bölgemize geldiği zaman dezenfekte ediliyor. Bizim şoförlerimiz aracı teslim alarak tekrar içeriye giriyorlar. Bu vesileyle Irak ile ticaretimizin tekrar eski seviyelere gelmesi için çalışıyoruz.”

36 BİN TIR GEÇEBİLİR

İran hudut kapılarının da 23 Şubat’ta kapatıldığını anımsatan Pekcan, arada tampon bölge olmadığı için çözüm arayışına girdiklerini anlattı. İran’a senede 130 bin TIR’ın gittiğini kaydeden Pekcan, “Öncelikle Gürcistan, Azerbaycan ile iletişimlerimizi kurduk. Türkgözü, Çıldır-Aktaş ve Sarp Gümrük Kapılarımızın kapasitelerini artırarak 24 saat çalışır hale getirdik. Muhataplarımızla İran üzerinden Orta Asya’ya giden 36 bin TIR’ı bu güzergahtan geçebilir hale getirdik” dedi.

İRAN İLE LOKOMOTİF FORMÜLÜ

Pekcan, salgının olduğu bu dönemde dış ticarette demiryolu ile taşımacılığa ağırlık vermek gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu şu anda 2 bin 500 ton kapasite ile ticaret dünyasının hizmetine açık. Biz bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz. İran ile tampon bölgemiz olmamasına rağmen enteresan bir çözüm bulduk. Kapıköy’den bizim lokomotiflerimiz treni ittiriyor, İran sınırına girince de İran’daki lokomotifler treni çekiyor. Sistemi bu şekilde çalıştırıyoruz. Şu anda 80 vagon (160 TIR yükü) hizmete hazır. Bugün itibarıyla bunu 120 vagona (240 TIR yükü) çıkarabilecek durumdayız. Yükü olup kapılar kapalı diye şikayet edenlere bu hattı kullanmalarını tavsiye ediyoruz.”

AVRUPA İLE TİCARET SÜRÜYOR

Bakan Pekcan, Kapıkule’de de öncelikle Türk TIR’larında gümrük sahasının içindeki TIR parklarında araç ve şoför değişimi yaptıklarını, böylelikle Türk şoförlerin 14 gün karantina sürecinde beklemesini önlemiş olduklarını vurgulayan Ruhsar Pekcan, yabancı şoförler için de araç ve şoför değişimini tampon bölgede sağladıklarını belirtti. Bu uygulamayla da 1138 araca ulaştıklarını, bu sayıyı daha da artıracaklarını belirten Pekcan, ilk uygulamada Kapıkule’de kuyruk olduğunu daha sonra önlemlerin işlemesiyle bu kuyruğu düşürdüklerini ifade etti. Pekcan, şöyle devam etti: “Orta Avrupa’ya, İtalya’ya, Fransa’ya da bizim ticaretimiz var. Türkiye’de Pendik, Tuzla, Ambarlı, Yalova, Çeşme ve Mersin limanlarından, İtalya’da Trieste ve Bari, Fransa’da Toulon ve Sete Limanlarına, İtalya’ya yılda 170 bin, Fransa’ya da yılda 50 bin civarında araç gönderiyoruz. Bu tedbirler alındığı andan itibaren biz bu araçları feribotlarla şoförsüz olarak gönderiyoruz. Karşı taraf da çekicisi ve şoförüyle gelen yükü alıyor. Bu gemilerle gelen mürettebatın Liman’a inişine izin vermiyoruz. Boşaltma sırasında dezenfekte ediyoruz.”





50 BİN VAGONA ÇIKABİLİRİZ

Kapıkule’den de bir trenin bulunduğunu, yılda 35 bin 800 vagon taşıdığını, bunu da en kısa zamanda 50 bin vagon kapasitesine çıkarabilecek durumda olduklarını belirten Ruhsar Pekcan, “Çerkezköy’den de demir yolu hattı vardı, günde bir kere çalışırdı. Bugün itibarıyla bunu da iki katına çıkardık, Bulgaristan’a gidecek yükler de bu hat üzerinden gidebilecek durumda. Gerekmesi halinde Karasu, Köstence arasında yeni bir feribot seferi koyma imkanımız var. Bu da 400 tır kapasitesine kadar ulaşabilecek durumda” diye konuştu.

KAPASİTEYİ ARTTIRMAYA HAZIRIZ

Virüs nedeniyle Irak’a ihracatın yüzde 50, İran’a yüzde 80 azaldığını belirten Ruhsar Pekcan, “Toplam dış ticaret açısından bakıldığında bir azalma olacak ama en az olması yönünde çalışıyoruz. İş dünyamız bu güzergahları kullanırsa kapasite arttırmaya da hazırız” dedi.