Nebati, Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde ekonomi ve piyasaların gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nebati, iddialarının stratejik konumun sağladığı fırsatlardan maksimum faydalanabilmek, Türkiye’nin ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisine sokmak olduğunu söyledi. Şubat itibarıyla yıllık bazda 2.3 milyon yeni istihdam oluşturduklarını anlatan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın salgınla karşı karşıya kaldığı en şiddetli iki yılında yaptık bunu. Turizm sektöründe, Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşındaki yapıcı rolü ve turizmdeki çeşitlendirmemiz ile turizmde yüksek gelir elde etmeye devam edeceğiz. Bizim iddiamız, tarımda ve enerjide ithalata bağımlı olmayan bir ülke konumuna gelmektir. Bizim iddiamız Türkiye’nin stratejik konumundan maksimum faydalanmaktır. Bizim özgüvenimiz kuru bir özgüven değildir. Son 20 yılda ülkenin nereden nereye geldiğini gösteren, kanıtlayan net rakamlarla ortaya koyduk. 20 yıl öncesinin Türkiye’si değiliz. 21’inci yüzyıla damga vuran bir ülkeyiz. Küresel anlamda liderlik konumunu pekiştiren her türlü olumsuzluğu yöneten bir ülkeyiz. Biz kendimize güveniyoruz. Siz ülkenize güvenin. Atacağımız daha çok adımlar var. Bunun için de yepyeni bir dönüşümü gerçekleştirelim dedik.”



KUR KORUMALI MEVDUAT 728 MİLYAR



Enflasyon sorununu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Nebati, şöyle devam etti: “Enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz. Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik. Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir. Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek. Enflasyondaki artış geçici, vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Kur korumalı mevduat 728 milyar TL olmuştur. Gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimini yaptık. İndirimlerin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol ediyoruz. Stokçuluğa izin vermiyor, gerekli önlemleri alıyoruz. 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk. Bitkisel yağlarda 30 Haziran’a kadar gümrük vergisini sıfırladık. Her ay düzenli olarak toplanan fiyat istikrar komitesi ile de arz güvenliği konusunda yeni politika oluşturulmasına katkı sağlayacak çalışmalarımıza vurgu yapıyoruz. Altının tasarruf aracı olarak kullanılmasında önemli adımlar attık. Adımlarımızın etkilerini zaman içerisinde görüyoruz. Enflasyon konusunda atılan adımlarla yıl sonunda gelecek makul seviye ve sonrasında emin olun sıkıntılı dönemi geçtiğimizde yine aynı karamsarlığa karşı biz toplum olarak galip geleceğiz. Biraz sabır. Atmış olduğumuz adımlarla yatırımın, ihracatın ne kadar önemli olduğunun farkındayız.”