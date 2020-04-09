Hedef kendi kendine yetebilme

Edinilen bilgiye göre, yapılan toplantılarda salgın sonrası hangi sektörler üzerinde yoğunlaşılması gerektiği ile ilgili yol haritası çıkartılıyor. Salgın döneminde ortaya çıkan eksikliklerden yola çıkarak önceliklerin, ‘sağlık, Ar-Ge, altyapı, bilişim, ilaç, gıda, hammadde üretimi’ olarak belirlendiği ve hedefin ‘kendi kendine yetebilme’ olduğu belirtiliyor. Toplantılarda, salgın sonrası dünyada önemli değişiklikler olacağı ve Türkiye’nin buna hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çekildi. Bir taraftan koronavirüs ile mücadele edilirken, diğer taraftan koronavirüs sonrası yeni dünya sistemini anlamak için kullanılan ‘post-covit’ projeksiyonların hazırlanacağı dile getirildi.

AR-GE ÖNCELİKLERİ

Bu doğrultuda başlıklar belirlendi. Salgının sona ermesinden sonra “sağlık politikalarında yeni yönetim şekilleri, küreseleşmeden yerelleşmeye, bilişim ve teknolojide yeni yöntemler, altyapı öncelikleri, Ar-Ge destekleri” gibi konularda yatırım öncelikleri değerlendirilecek. Bu çalışmalar tüm bakanlıklar ve sektörler için öncelikli olarak belirlenecek. Bu başlıklarda hazırlanan raporlar, daha sonra hükümette değerlendirilerek, Türkiye’nin kendine yetebilme haritası çıkartılacak.

YERELLEŞME YAŞANACAK

Toplantılarda yapılan değerlendirmelerde, salgın sonrasına şimdiden hazırlık yapan ülkelerin birkaç adım önde olacağı dile getirildi. Bazı sektörlerde yerelleşme yaşanırken, bazı sektörlerde kürselleşme ve yeni karar alma mekanizmalarının ortaya çıkabileceği belirtildi. Bu öncelikler toplanırken, öğretim üyeleri ve ekonomistlerin görüşleri de alınıyor. ‘Post-Covit’ döneminin, siyaset anlayışından, ekonomik yöntemlere kadar farklı alanları etkileyeceği belirtiliyor. Uzmanlar, “Salgın, küreselleşme politikalarına ciddi bir darbe vurdu. Bundan sonra ülkeler kendi ihtiyaçları için kendi topraklarında üretim yapma konusunda daha egemen bir politika izleyecekler” değerlendirmesinde bulunuyorlar.