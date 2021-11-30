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Hedef global pazarda büyümek

#Menderes Fabrics#Tekstil#İhracat
Hedef global pazarda büyümek

Menderes Fabrics markası ile Türkiye pazarındaki global ve yerli üreticilere hizmet verdiklerini belirten Menderes Tekstil Genel Müdürü Ali Atlamaz, “Avrupa, Amerika, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Rusya pazarlarındaki faaliyetlerimizi de sürekli arttırıyoruz. Bu kapsamda pazarlama faaliyetlerimizi güçlendirdik. Birçok kanalda yeni projelerimizle Menderes Fabrics markasının global arenada önemli bir pazar payına ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

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Türkiye'nin ilk tam entegre ev tekstili üretim tesisine sahip olan Menderes Tekstil, Menderes Fabrics markası ile pazarladığı kumaşlarla, Türkiye pazarındaki global ve yerli üreticilere hizmet ederken; Avrupa, Amerika, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Rusya pazarlarındaki faaliyetlerini de arttırıyor. 500 bin metrekare üretim alanında 3 bin 600’ü aşkın çalışanıyla Türkiye ve dünya pazarlarında güçlenerek faaliyetlerini sürdüren Menderes Tekstil, 2015 yılında hayata geçen kumaş markası Menderes Fabrics’in global pazar payını artırmayı hedefliyor.

TASARIM PROJELERİ

Menderes Tekstil’in Avrupa’nın en büyük dikey entegre ev tekstili üretim üssü olmasının yanında aynı zamanda Türkiye’nin de ilk tam entegre ev tekstili üretim tesisi olduğunu belirten Genel Müdür Ali Atlamaz, “1958 yılında Pamuklu Mensucat ünvanı ile kurulan; 1984 yılında ise Osman Akça tarafından Menderes Tekstil ismiyle Akça Holding bünyesine katılan firma, uzun yıllar boyunca yaptığı çeşitli yatırımlarla ev tekstili sektörünün yanında kumaş sektöründe de dünya pazarlarında Menderes Fabrics markasıyla ismini duyurmaya devam ediyor” diye konuştu. Kumaş sektörüne yönelik atılımlarını; giyimlik, fonksiyonel ve manifatura kategorilerinde, teknolojik ve sürdürülebilir ürünlere odaklanarak hızlandırdıklarına dikkat çeken Ali Atlamaz, şunları söyledi: “Bu çerçevede Menderes Tekstil olarak, Tasarım Merkezi’nde Temmuz 2020’de 28 olan tasarımcı ve mühendis sayımızı Temmuz 2021’de 47’ye çıkardık. Tasarım Merkezi’ne yapılan yatırımlar sonucunda 2021 yılının ilk 7 ayında 10 adet Tasarım Projesi hayata geçirdik. Menderes Tekstil Arge ve Tasarım Merkezleri 2021 yılında sanayi-üniversite işbirliğine ağırlık verip, ortak projeler geliştirmek için Ege Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi ile de stratejik işbirliği anlaşmalarına imza attılar” ifadelerini kullandı. Genel Müdür Ali Atlamaz, pazarlama, Ar-Ge, Ür-Ge ve Tasarım Merkezi’ndeki atılım ve projeleriyle Menderes Fabrics markasının, müşterilerinin her zaman yanında olduğunu belirten mottosuyla Türkiye’deki iş ortaklarıyla hacmini arttırırken, global pazardaki hedeflerine de sağlam adımlarla ilerlediğini sözlerine ekledi.

ÇALIŞMALARA HIZ VERDİ

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Müşterilerine hem ev tekstili, hem de kumaş ürünleriyle hizmet verdiklerini dile getiren Ali Atlamaz, ‘Always by your side (her zaman senin yanında)’ sloganıyla dünya pazarında olduklarını belirtti. 2015 yılında oluşturdukleri kumaş markası Menderes Fabrics özelindeki çalışmalara hız verdiklerini belirten Atlamaz, “Türkiye pazarındaki global ve yerli üreticilere hizmet ederken; Avrupa, Amerika, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Rusya pazarlarındaki faaliyetlerimizi de sürekli arttırıyoruz. Bu kapsamda pazarlama faaliyetlerimizi güçlendirdik. Birçok kanalda yeni projelerimizle Menderes Fabrics markasının global arenada önemli bir pazar payına ulaşmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

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#Menderes Fabrics#Tekstil#İhracat

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