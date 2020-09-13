Hedef 6 yılda 100 kadın patron

TOBB Sinop Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşe Serpil Yıldız, Türkiye’nin ilk kadın nakliyatçılarından.

Yıldız, girişimcilikte birçok sektöre yayılan öyküsünü şöyle aktardı: “Benim uzun bir ticari hayatım var. İstanbul’da Türkiye’nin ilk kadın nakliyatçısıyım. Sirkeci’de 19 yaşında kendi nakliyat şirketimi kurdum. Lise ikide okulu bıraktım. Bir holdingde çalışıyordum, evlilik söz konusu oldu. Bir nakliye firmasına geçtim. Muhasebe bölümündeydim. 7-8 ay çalıştıktan sonra, patronum ‘Sen işe gelme, ben maaşını veririm’ dedi. Ama maaşı vermedi. Öyle ki, eve dönecek param yoktu. Mecburen nasıl cesaret ettim bilmiyorum ama ticarete girdim. 2004 yılına kadar da nakliye işine devam ettim.

1998 yılında İstanbul’da yayınlanan yerel ve günlük bir gazeteyi satın aldım. Sonra bir gazete daha aldım. Halen devam ediyor ikisi de. 2003 yılında ise Kemer’e gittiğimde bir otel beğendim ve onu satın aldım. 2013 yılına kadar otelin sahibiydim. 2013’te Sinop’a yatırım yapmak için bu oteli sattım. Karadeniz’de güneş-deniz-kum üçgeninde hareket edilmesi bana doğru gelmiyordu. Burada turizmin 7-8 aya yayılması gerektiğini düşünüyordum. Bunun için bir köyle yola çıktım. Abant gibi bir yer düşünün. Eko turizme başladık. Doğa turizminin keşfedilmesine katkıda bulunduk. Yıldız Country Otel işletmenin adı. Burası atıl bir yerdi. Şimdi ise hem turizme katkı sağlıyor, hem de ailelerin güvenerek geldiği bir yer oldu. Ayrıca bir de inşaat şirketim var.”

AB’DEN 85 MİLYON EURO DESTEK

Şu anda büyük bir projenin parçası olduklarını söyleyen Yıldız, “Dezavantajlı 6 il seçildi. Tarım İl Müdürlüğü’yle birlikte yaptığımız çalışmalar sonucunda, AB’den 85 milyon Euro gelecek ve 6 il bu parayı paylaşacak. Kadınlarımıza kendi köyünde serayla ilgili, kırsal turizmle ilgili, tarımla ilgili projelerde yüzde 70 hibe veriyorlar. Sinop’u, Sinoplu kadınların üretkenliğini çok güzel anlattık. Tarım İl Müdürlüğü’yle partnerlik yapıyoruz. 6 yıl boyunca, kadınlarımız iki, üç bileziğini satarak patron olabilecek. Biz de hem danışmanlık yapacağız, hem de ürünlerine pazar bulmalarını sağlayacağız. Bu yıl ilk yıl. 3 tane bile başarılı örnek olsa yeter. Bu gelecek yıl 30-40 kadına motivasyon olur. 6 yılın sonunda ise 100 kadın patronumuz olabilir. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Salim Akbaş’a da destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

TOBB SİNOP KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYELERİ ANLATTI

NASIL GİRİŞİMCİ OLDULAR?



Hülya Andaç: İnşaat sektöründeyim, mimarım. Kendi işyerim var. 2006-2008 yılında restorasyon bölümünü bitirdim. 2008-2010 arasında çeşitli şantiyelerde çalıştım. Dikey olarak mimarlığa geçiş yaptım. Boş kaldığım zamanlarda ise devre mülk sattım. 2015 yılında mezun olunca Ankara’da çalıştım, sonrasında annemin yanına geldim. Kendi şirketim var. Sinop Belediye Meclis üyesiyim. Mimarlar odasında görev aldım. Tarihi projelerde de çalışıyorum. Eşimin ailesinin de bir butik oteli var. Bazen onlara da destek veriyorum.

Nazlı Nur Öksüzoğlu: Ben de mimarlık ve iç mimarlık sektöründeyim. 2017 yılında ofisimi açtım. Ofisi açmadan önce iki sene de farklı yerlerde çalıştım. Samsun ve Sinop’ta iş için bulundum. Sonrasında “Neden kendi ofisim olmasın” dedim. Aynı zamanda mimarlar odasında görev yapıyorum.

Canan Özmen: Sinopluyum. Liseyi tam burslu olarak Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde (TEVİTÖL) okudum. İngilizce mimarlık okudum. Mimarlığı tamamladıktan sonra hatta tamamlamadan çalışmaya başlamıştım. Bir sene kadar şantiye mimarlığı yaptım. Yurtdışında da özellikle Türki Cumhuriyetlerde çalıştım. Bu arada Kuveyt’ten teklif geldi, oraya da gittim. Sonrasında kendi memleketimde niye açmıyorum, diyerek Sinop’a geri döndüm ve burada kendi işimi kurdum.

Pınar Gürbüz: Başkent turizmden mezun oldum. Mezun olduktan sonra çeşitli otellerde çalıştım. Çocuk sahibi olduktan sonra kendi işimi yapma fikri oluştu. Eşimin ailesinin işi olan şekercilik işini faaliyete geçirdik. Boyabat ezmesi, yüzde 100 doğal bir ürün. Bu ürünün Sinop’u da tanıtacağını düşünüyoruz. Gerek internetten, gerek dükkandan, gerekse yurtdışından ciddi talep alıyoruz. Hem üretim tesisimiz var, hem de satışını yapıyoruz. Butik üretim yapıyoruz. Sinop’ta kendi alanımda da bir fırsat da çıktı. Bir otelin işletmesini devraldık, 3 yıldır da bu otelin işletmesini yapıyoruz.

Sevtap Gökkaya: İnşaat mühendisiyim. 2013 yılı mezunuyum. 2018 Mart ayında kendi ofisimi açtım. İki yıl İstanbul tecrübem oldu. Sonrasında memleketime dönme kararı aldım. Proje yapan bir firmada tecrübe kazandım ve kendi ismimle ofisimi açtım. Değerleme uzmanlığı da yapıyorum. Meslek odasında görevlerim var.

PANDEMİ FIRSAT OLDU

Çiğdem Özcan: Tekstil sektöründe, üreticiyim. Kendi firmam var. 2017’den bu yana 70 kişiyle üretim yapıyorum. Birçok dünya devi markaya üretim yapıyorum. 12 yaşından bu yana çalışıyorum. Birgün Sinop’tan bir telefon geldi ve bir kadın yöneticiye ihtiyaç olduğunu söylediler. Sinop’u bilmiyordum ama gelince aşık oldum. 5 sene burada bir işletmede yöneticilik yaptım. 2017 yılında istifamı verdim, küçük bir işletme açtım. Sonra işler bu noktaya geldi. Şimdi Sinop Ayancık’ta 200 kişilik yeni bir yatırım daha yapacağım. Pandemi fırsat oldu. Maske ve tek kullanımlık önlükler üretmeye başladım. Herkes eleman çıkarırken, biz büyüdük. Şimdi de ihracat için kot üretiyoruz. Yakın zamanda 2 milyon adet tek kullanımlık önlük ihraç ettik. Soldan sağa: Hülya Andaç, Nazlı Nur Öksüzoğlu, Canan Özmen, Ayşe Serpil Yıldız, Çiğdem Özcan, Pınar Gürbüz, Sevtap Gökkaya