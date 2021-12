Hedef 3 milyar dolarlık ihracat

Haberin Devamı

İSHİB Başkanı Müjdat Sezer’in ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, TİM Su Ürünleri Sektör Konseyi Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan İSHİB Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda ihracatçı firma temsilcisi katıldı.

İSHİB 2020 yılı ihracat rakamlarına göre en fazla ihracat yapan 10 firmanın ödüllerini aldığı gecede, birlik bünyesindeki 6 sektörün her birinde ilk 10’a giren firmalara da ödülleri verildi. 2020 yılında en fazla ihracat yapan şirketler sıralamasında ilk sırayı Banvit alırken, Kemal Balıkçılık ikinci, Has Tavuk üçüncü oldu. Birlik genelinde sırasıyla Sahra Gıda, Şen Piliç, Bupiliç, Orallar Zirai Ürünler, Pak Tavuk, Bahçıvan Gıda ve Dardanel Önentaş ise en fazla ihracat yapan 10 firma içerisinde yerlerini aldılar. Sektörel dağılıma bakıldığında; balıklar ve su ürünleri ihracatında Kemal Balıkçılık birinci olurken, beyaz et ihracatında Banvit, yumurta ihracatında Orallar Zirai Ürünler, süt ve süt ürünleri ihracatında Bahçıvan Gıda, et ürünleri ihracatında Rapak Sanayi Ürünleri ve Bal ihracatında ise Yılmaz Gıda ilk sırayı aldı.

2.36 DOLARA YÜKSELDİ

Haberin Devamı

İSHİB Başkanı Müjdat Sezer törende yaptığı konuşmasında, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörünün 2021 yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 oranında artarak 2 milyar 993 milyon dolar olduğuna dikkat çekti. Sezer, “Aynı zamanda Türkiye geneli ihracat artışını da geçmiş durumdayız. Yıl sonunda hedeflediğimiz 3 milyar doların da üzerine çıkacağız. Gelecek yıl ise hedefimiz 3.5 milyar dolar olacak” dedi. Üretici ve ihracatçılara düşen en önemli görevin katma değeri yüksek ürünlere odaklanmak olduğunu vurgulayan Sezer, “Sektörümüz bu konuda önemli atılımlar yaptı. Türkiye ortalamasının üzerinde olan kilogram başına ihracat birim fiyatımızı bu yıl daha da artırmayı başardık. 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde 1,94 dolar olan birim fiyatımız, 2021’in aynı döneminde 2.36 dolara yükseldi” dedi.

‘BÜYÜMEDEN KORKMAYIN’

TİM Başkanı İsmail Gülle de, pandemi dönemde yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye’nin ihracatını arttırmayı başardığını söyledi. Böyle bir ortamda Türkiye’nin tedarik zincirini kırmadan üreterek yeni ihracat rekorlarına imza attığını belirten Gülle, “Tedarik zincirini kırmadığımız için 23 milyar dolar daha fazla ihracat yaptık. 2022’de bu rakam daha da artacak” dedi. Pandemi döneminde mal, emtia ve gıdanın çok önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Gülle, “Mal kıymetli. Almak istediğinizde bulmakta zorlandığımız bu dönemde ucuza mal satmayın. Türkiye’ye büyük tutarlı işler geliyor, bazı sektörler bunu karşılayamadı. Büyümeden korkmayın, daha büyük işler alacağız” diye konuştu.