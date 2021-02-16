Hedef 2050’de sıfır emisyon

Topluluk, ayrıca sıfır atık hedefi ile de çalışmaya devam ederek, döngüsel iş modeli uygulamalarını artırıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Sabancı Topluluğu olarak sürdürülebilirlik bizim için sadece belli aşamalarda hassasiyet gösterdiğimiz; ‘Biz de varız’ dediğimiz bir konu değil.

Aksine, toplumda öncü role soyunduğumuz; kendimizi gelişim için sürekli zorladığımız konulardan birisi” dedi. Alper şöyle devam etti: “Geçtiğimiz dönemde bir yılda tükettiğimiz suyun yüzde 20’sini geri kazandık, enerji ve emisyon yoğunluğumuzu yüzde 20 azalttık. Atık su miktarımızı ise Topluluk genelinde birkaç yıl içinde yüzde 17 azalttık. Plastik kirliliği ile mücadeleyi amaçlayan İş Dünyası Plastik Girişimi’ne de dahil olarak ilk imza atan topluluklardan biri olduk. Ancak Türkiye ve dünya geneli diye baktığımızda sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak ve özellikle de iklim krizini engellemek için gerekli pek çok yöntem ve teknoloji bugün hâlâ yaygın değil.

Niyetimiz tüm AR-GE ve inovasyon gücümüzü kullanarak sınırlarımızı zorlamak ve gitmek istediğimiz yere mümkün olan en hızlı şekilde ulaşmak. ‘Yeni Neslin Sabancısı’ mottosu ile insanı, dijitalleşmeyi, teknolojiyi merkeze alarak başlattığımız kültürel dönüşümümüz de bu yolda önemli itici gücümüz olacaktır. En geç, kritik eşik olan 2050’de, “Net Sıfır Emisyon” da dahil tüm hedeflerimize ulaşmak istiyoruz.” COVID-19 pandemisinin, dünyamızın küresel bir kriz karşısında ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur ise “Özellikle iklim krizinin çözümü için yavaş hareket etme lüksümüz yok” dedi.