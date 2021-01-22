Hazır giyimde ihracat hedefi 20 milyar dolar

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, hazır giyim sektöründe Türkiye’nin en büyük 3’üncü pazarı olan Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşmanın belirsizlikleri ortadan kaldırması ve pandeminin aşılamalarla birlikte hafiflemesinin ihracatçının elini güçlendireceğini söyledi. Bursa’da düzenlenen Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu Toplantısı’na online İsmail Gülle, “2020 yılı son çeyrekte ihracatımızı 50 milyar doların üzerine taşıdık. Bu tempoyu korumamız gerekiyor. Bu noktada özellikle 2020’nin son aylarında önemli başarılara imza atan hazır giyim sektörümüzden beklentilerimiz büyük. Sektörümüzün ekim ayında ulaştığı 1 milyar 850 milyon dolarlık tüm zamanların ihracat rekoru çok daha iyilerini yapabileceğimizi ortaya koyuyor” diye konuştu.

KÜÇÜK DÜŞÜŞ

Gülle, sektörün 2020’de ihracatının küçük bir düşüş yaşasa da 17.14 milyar dolar olduğunu ve hazır giyimin ülke ihracatındaki payının yüzde 10’un üzerine çıktığını söyledi.

8 AYDA ARTTI

Hazır giyim sektörünün geçtiğimiz yılın 12 ayın 8’inde, ihracatını artırma başarısı gösterdiğine vurgu yapan Gülle, “2020 yılında hazır giyim sektörü, 100 milyon doların üzerinde ihracat yaptığı ülkeler arasında; Kanada’ya ihracatını yüzde 50 artışla 100.8 milyon dolara, Kazakistan’a yüzde 38 artışla 221.4 milyon dolara, Çekya’ya yüzde 25 artışla 124.6 milyon dolara, ABD’ye ise yüzde 23 artışla 793.6 milyon dolara çıkarma başarısı gösterdi” diye konuştu. TİM Başkanı Gülle bu yıl hazır giyim sektörü ihracatının, 20 milyar doları aşmasını beklediklerini dile getirdi.