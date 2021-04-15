Hazır giyim ve moda sektörü ihracatta vites yükseltti

TG Expo Uluslararası Fuarcılık ve Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, salgın yılını 9,7 milyar dolar ihracatla kapatan tekstil ve hazır giyim sektörü, Fashionist 2021’e hazırlanıyor. TG Expo Uluslararası Fuarcılık ve Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) iş birliği ile düzenlenecek olan 8’inci Fashionist İstanbul Moda Fuarı, 23-25 Kasım 2021'de İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak.



Dünyaca ünlü küratörler eşliğinde düzenlenecek defilelere ev sahipliği yapacak fuar, İstanbul’un dünyanın moda merkezi olma yolunda kat ettiği mesafenin somut bir göstergesi olacak. Toplamda 10 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuarda 90 ülkeden 5 bin yabancı iş insanı ve satın almacı ağırlanacak.



2021 İHRACAT HEDEFİ 11 MİLYAR DOLAR



Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) Başkanı Eda Arpacı, fuarın sektörün toplam ihracatına ciddi katkı sağlayacağını belirterek, "Dünyanın 6’ncı büyük, Avrupa’nın ise 2’nci büyük tedarikçi ülkesi konumunda olan Türkiye, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Belçika, İspanya, Hollanda, Danimarka gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD, Balkanlar, Rusya ve BDT ülkeleri, Afrika, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine de yaptığı ihracat ile dikkati çekiyor.



Şişli ve Kağıthane bölgesinde bulunan Osmanbey firmalarımız üretiminin yüzde 90’ına yakınını ihraç ederek Türk hazır giyim ihracatının yüzde 5’ini, İstanbul hazır giyim ihracatının ise yüzde 7’sini gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.



OTİAD'ın birçok etkinlik ve faaliyetler organize ederek üyelerine katma değerli üretim ve markalaşma yolunda destek verme gayreti içerisinde olduğunu belirten Arpacı, 2021 yılı ihracat hedefinin 11 milyar dolar olduğunu vurgulayarak şunları aktardı:



"Fashionist, 2021’de abiyeden gelinlik ve damatlığa, en şık giysilerden son model tasarımlara, kadın, erkek ve çocuk hazır giyiminden aksesuarlara kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Osmanbey’in öncü markalarını modanın ve ticaretin merkezi İstanbul’da bir araya getirerek yeni fikirler ve stillerle trendlerin geleceğini belirleyecek. Türkiye’de moda sektörünün en büyük platformu olan Fashionist Fuarı, sektörün ihracat hedeflerine ulaşması için maksimum destek sağlayacak.



Dünyanın dört bir yanından binlerce profesyoneli ağırlayan ve 150’in üzerinde firmanın en yeni tasarımlarını sergilediği Fashionist, benzersiz tasarımlar ve ünlü mankenlerin de yer aldığı özel defileleriyle en yeni ürünlerini moda severlerin beğenisine sunarken hem ticari hem de kültürel bir şov ve aynı zamanda bir moda festivali yaşatacak. 3 yıl önce İstanbul Fuar Merkezi’nde İstanbul'u moda dünyasının başkenti haline getirmek üzere ‘Moda İstanbul’a Dönüyor’ diyerek yola çıktık. Şimdi tek sloganımız var; ‘Moda İstanbul’dur."



"DÜNYAYI İSTANBUL’DA AĞIRLAYACAĞIZ"



Fashionist’in artık bir dünya markası olduğunun altını çizen TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel ise, "Fuarcılık, salgının ekonomik anlamda en fazla darbe vurduğu sektörlerin başında geliyor. Küresel ticaretin gerçek anlamda gerçekleştiği ve her şeyden önce 'satan ile alanın' sürdürülebilir ticari ilişki kurduğu bu etkinliklerin ertelenmesi dolaylı olarak milyonlarca insanı olumsuz etkiliyor.



Bu noktada hazır giyim sektörümüzün çatı kuruluşu OTİAD ile birlikle, böylesine zorlu bir dönemde hazır giyimin 'ihracat vitrini' olan Fashionist’i düzenleyecek olmamız bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. 90 ülkeden 5 bini yabancı 10 binin üzerinde ziyaretçiyi İstanbul’da ağırlayacağız. Fuarımızda, İstanbul’un Paris ve Milano ile hemen her anlamda yarıştığını, hatta bazı alanlarda bir adım önde olduğunu dünyaya göstermek niyetindeyiz." açıklamasında bulundu.

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