Hazineye ait tarım arazilerinde gençlere "pozitif ayrımcılık" talebi

Hazineye ait tarım arazilerinin topraksız çiftçilere kiraya verilmesi kararlaştırılırken, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliğinden bu arazilerin öncelikle genç çiftçilere kiralanması önerisi geldi.



Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, AA muhabirine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazine taşınmazlarının topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiralanmasına ilişkin düzenlemesini değerlendirdi.



Bakanlık tarafından çıkarılan tebliğe göre, çiftçilere nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan hazineye ait tarım arazilerinin 10 yıl kiraya verileceğini belirten Kiraz, tarım arazilerinin ilk yıl kira bedelinin, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1,5'i olarak belirlendiğini söyledi.



Kiraz, hazineye ait tarım arazilerinin köylerde boş bırakılmadığını ve taşlık, kayalık yerler dışında yüzde 95 civarında ekildiğini ifade ederek, "Kiralama yapılırken, bu arazilerin halihazırda o alanı eken kişiye kiralanması önem taşıyor. Arazisini Ahmet ekiyorsa Mehmet'e kiralamak o yörede sosyolojik sorunlar yaratabilir. Tarım il müdürlükleriyle koordinasyon halinde bu arazilerin yıllardır orayı eken kişiye kiralanması gerekir. Eğer söz konusu kişi o araziyi kiralamak istemezse 'bir sonraki sezonda kiralamaya çıkacağım' diye yazıyla kendisine bildirilir." dedi.



Türkiye'de çiftçilerin yaş ortalamasının çok yüksek olduğuna ve tarımda faaliyet gösterenlerin gençleştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Kiraz, "O arazileri eken kişilerin zaten toprağı varsa topraksız gençlere öncelik verilmesi gerekiyor. Gençlerin tarımla ilgilenmesi için bu önem taşıyor. Devletin, bu alanların 30 yaş altı topraksız gençlere kiralanması için ciddi uygulama yapması lazım. Gençler başka şekilde tarımda tutunamaz." diye konuştu.



"DEVLETE GELİR KATKISI OLACAK"



Kiraz, hazineye ait arazilerin zaten ekilmesi nedeniyle bu uygulamanın tarımsal üretime bir katkısının olmasını beklemediğini dile getirdi.



Buna karşın uygulamanın devlete gelir katkısı sağlayacağını vurgulayan Kiraz, bu araziler için yüzde 1,5 oranında rayiç bedel alınacağını anımsattı. Kiraz, ülke genelinde hazineye ait ortalama 1 milyon 600 bin hektar civarında tarım arazisi bulunduğu göz önüne alındığında, yaklaşık 5 milyar liralık gelir sağlanmış olacağını kaydetti.