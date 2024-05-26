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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Konut ve kira fiyat artışları düşecek

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Mehmet Şimşek#Enflasyon
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Konut ve kira fiyat artışları düşecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 13:18

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kentsel dönüşümün finansmanına ve konut arzının artırılmasına katkı sağlayacağız. Bu sayede konut ve kira fiyat artışları düşecek, her kesim için konut erişilebilirliği kolaylaşacaktır" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentsel dönüşümün finansmanı ile konut arzının artmasında önemli bir enstrüman olacak yeni düzenlemede son aşamaya geldiklerini belirterek, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak." dedi.

Bakan Şimşek açıklamasında, "Kurul tarafından yapılacak düzenlemeyle gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak. Düzenlemeyle, bu fonların portföyleri uygun hale getirilip tür değişikliği yapılacak. Konut arzının artmasıyla birlikte konut fiyatlarının yukarı yönlü piyasa baskısı azalacak ve böylelikle konuta erişilebilirlik her kesim için kolaylaşacak" ifadelerini kullandı.

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'KONUT VE KİRA FİYAT ARTIŞLARI DÜŞECEK'

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Proje Gayrimenkul Yatırım Fonlarının kurulmasına yönelik düzenleme yapıyoruz. Böylece kentsel dönüşümün finansmanına ve konut arzının artırılmasına katkı sağlayacağız. Bu sayede konut ve kira fiyat artışları düşecek, her kesim için konut erişilebilirliği kolaylaşacaktır" açıklamasında bulundu.

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Mehmet Şimşek#Enflasyon

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