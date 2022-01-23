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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomistlerle bir araya geldi

#Nureddin Nebati#Ekonomistler#Toplantı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomistlerle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenler ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen görüşmede, ekonomistler, akademisyenler ve piyasa katılımcıları ile bir araya gelen Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdi.

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Türkiye Ekonomi Modeli’nin, toplumsal dinamikleri bilen, esnek ve Türkiye gerçekleri ile iç içe olduğunu belirten Bakan Nebati, bu model kapsamında cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi, orta gelir tuzağını aşmayı ve uluslararası konjonktürü iyi değerlendirerek küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Kur kaynaklı kaygıların yönetilmesine yönelik özellikle mevduat ürünlerinde “Kur Korumalı TL Mevduat” gibi farklı finansal enstrümanlar geliştirdiklerine değinen Nebati, TL Mevduata dönüşümün desteklenmesi amacıyla devreye alınan devlet desteklerini anlattı. Varlıklarını Türk Lirası’na dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildiğini hatırlatan Bakan Nebati, Türk lirası tasarrufları güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı. Yakın zamanda gerçekleştirmeyi hedefledikleri adımlardan da bahseden Bakan Nebati, proje bankacılığının hızlandırılacağını ve Katma Değer Vergisi’nde tüm kesimleri memnun edecek bir sadeleştirilme yapılacağını vurguladı. Ekonomistlerin ve öğretim üyelerinin katıldığı toplantı sonrası konuklara tek tek söz veren Bakan Nebati, tüm katılımcıların görüş, öneri ve sorunları dinledi. Basına kapalı düzenlenen toplantı yaklaşık 4.5 saat sürdü.

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TAVSİYELERİ ÖNEMSİYORUZ

Bakan Nebati, toplantı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Değerli akademisyenlerimiz ve ekonomistlerimiz ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Öncelikli hedefimiz olan finansal sektörde istikrar ve güveni sürdürülebilir kılmak amacıyla tüm paydaşlarımızın desteğini ve yol gösterici tavsiyelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda, uygulamaya aldığımız politikalar ile Türk Lirası tasarrufları özendirmeyi ve yatırım ortamını iyileştirmeyi sürdürecek, ülkemizi ekonomide hedeflerine ulaştıracak adımları atmaya devam edeceğiz.”

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#Nureddin Nebati#Ekonomistler#Toplantı

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