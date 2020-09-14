Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan bir video paylaşarak "Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme." dedi.
Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Albayrak, "İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!" Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme." notunu düştü
"İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!"— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 14, 2020
Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz.
Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme.🇹🇷 pic.twitter.com/tmooDihUI7
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