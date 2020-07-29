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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye cazibe merkezi olmaya devam edecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye cazibe merkezi olmaya devam edecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2017’de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye’nin 190 ülke arasında 60’ıncı sıradayken bugün 33’üncü sırada olduğunu belirterek, “Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek” dedi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir girişimcinin iş yeri açma süresinde Türkiye’nin, pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe katettiğini belirtti. Albayrak, “2017’de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek” ifadesini kullandı.

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