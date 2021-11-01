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Hazine taşınmaz portföyü genişletilerek yatırımcılara açılacak

#Hazine Taşınmaz Portföyü#Taşınmaz#Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi
Hazine taşınmaz portföyü genişletilerek yatırımcılara açılacak

Yatırım ve istihdamın teşviki doğrultusunda oluşturulan Hazine taşınmaz portföyü genişletilerek yatırımcılara sunulacak. Bu kapsamda, 2022-2024 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının vatandaşlara arzı planlanıyor.

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AA muhabirinin, 2022 yılı Bütçe Gerekçesi'nden yaptığı derlemeye göre, yatırımların desteklenmesi amacıyla Hazineye ait taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılması uygulaması sürdürülecek. Ayrıca, proje bazlı yatırımlara arazi desteği sağlamak için de Hazine taşınmazları arz edilecek. 2020 ve bu yılın 8 aylık döneminde toplam 43 milyon 300 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz, eğitim, tarım ve hayvancılık, turizm ve diğer amaçlı yatırımlar için ilana çıkarıldı. Yaklaşık 501,5 milyon lira yatırım tutarı ve 2 bin 48 kişilik istihdam taahhüdü karşılığında 5 milyon 600 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi.

Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında ise Yerli Otomobil Projesi başta olmak üzere 2020 yılında 27,8 milyar lira yatırım tutarlı, 6 bin 500 kişilik istihdam taahhüdü olan 4 proje için 9 milyon 28 bin metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı üzerinde irtifak hakkı verildi. Hazine taşınmazları arzının alternatif kullanım alanlarına göre gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri de göz önünde bulundurularak hızlı şekilde sağlanması, gayrimenkul sektörünün yönlendirilmesi, Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu amaç doğrultusunda, yatırım ve istihdamın teşviki için oluşturulan Hazine taşınmaz portföyü genişletilerek "www.milliemlak.gov.tr" adresli web sitesinde ilana çıkarılacak ve yatırımcılara arz edilecek. Bu kapsamda 2022-2024 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı vatandaşlara sunulacak.

DOĞRUDAN SATIŞ YAPILACAK

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Hazineye ait taşınmazlar önemli kamu projelerinin finansmanında kullanılmak üzere uygulayıcı kuruluşlara devredilmek suretiyle ekonomiye kazandırılacak, bu sayede kaynak oluşturulmasına destek sağlanacak. Kentsel dönüşümün ve sosyal konut yapımının desteklenmesi amacıyla Hazineye ait taşınmazların kullanılmasına da 2022-2024 döneminde devam edilecek.

Yatırım yapılması amacıyla üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen Hazine taşınmazları yatırımcılara uygun koşullarla doğrudan satılacak. Böylece, bir taraftan kamunun gelir elde etmesi diğer taraftan da yatırımcıların bu taşınmazlar üzerindeki yatırımlarını artırmaları sağlanacak. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanı içinde Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin talep edilmesi ve bir sakınca bulunmaması durumunda, harca esas değerleri üzerinden bu arazilerin OSB'lere satışı da sürdürülecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazine Taşınmaz Portföyü#Taşınmaz#Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi

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