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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.05.2020 - 15:37,Son Güncelleme:

Hazine 6,1 milyar lira borçlandı

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Hazine 6,1 milyar lira borçlandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 6 milyar 127,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 1 yıl (497 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,6 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.
İhalede basit faiz 8,71, bileşik faiz yüzde 8,9 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 175,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 45 milyon lira, net satış 1 milyar 64,2 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarının 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 401,9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 300 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 4,9 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 10,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 385 milyon lira, net satış 1 milyar 363,7 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihaleye, piyasa yapıcılarından 4 milyar 121,6 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 2 milyar 200 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 6 milyar 127,9 milyon lira borçlandı.

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