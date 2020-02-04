Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinden, iş insanı Hüsnü Özyeğin 2019’un Ekim ayında, iş yaşamının 50’inci yılında oğlu Murat Özyeğin’e yönetim kurulu başkanlığı görevini bıraktı. Kızı Ayşecan Özyeğin Oktay da yönetim kurulu başkan yardımcısı oldu. 33 yıl önce Finansbank’ı kurarak FİBA Grubu’nun temellerini atan Hüsnü Özyeğin aynı zamanda Türkiye’nin yurtdışında bankacılık yapan iş insanlarından biri. Hatta 1994’te kurduğu daha sonraları Credit Europe Bank adını alan bankası yurtdışında Türkiye sermayeli en büyük banka. Credit Europe Bank’ın 10 ülkede 85 şubesi 4 bin çalışanı ve 7 milyonu aşkın müşterisi var. Geçtiğimiz hafta bankanın 25’inci yılıydı. 25’inci yıl, Amsterdam Concertgebauw’ta bankanın önde gelen müşteri ve üst düzey yöneticilerinin katıldığı bir etkinlik ve Fazıl Say konseriyle kutlandı. Konser sonrasında Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Fiba Grubu ve Credit Europe Bank Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Güleşçi, Credit Europe Bank CEO’su Murat Başbay’la biraraya gelerek hem bankanın durumunu hem de Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri konuşma fırsatı bulduk.









Sohbetimizde koltuğu babasından 4 ay önce teslim alan Murat Özyeğin, bu devir teslimin de nasıl planlandığını paylaştı. Murat Özyeğin, Hüsnü Özyeğin’in devir teslimden yaklaşık bir yıl önce kendisine “Ben yönetim kurulu başkanlığını sana devretmek istiyorum. Sağlığımda, keyfimde, huzurumda kardeşin ve tüm yoneticilerle bunu yapabileceğini görmek istiyorum. Bu keyfi tatmak istiyorum” dediğini anlattı. Murat Özyeğin’in ilk tepkisi ise, “Hayırdır baba, iyisin değil mi?” demek olmuş. Sonrasında ise görevi devralmadan bir aile anayasası hazırlamalarını önermiş. Murat Özyeğin Harvard İşletme Bölümü Dekanı’nın önerisiyle dünyada ‘aile anayasaları’ konusunda uzman Peter Leach ile çalıştıklarını ve şirketin, üniversitenin, vakfın ve ailenin sosyal sorumluluk alanında yaptıklarının nesilden nesile nasıl kalacağının yazıldığını söyledi. Bu süreçte şirkette 13 yıldır görev alan Murat Özyeğin’in kız kardeşi Ayşecan Özyeğin Aktay da başkan yardımcısı oldu.



EN BÜYÜK TÜRK BANKASI



Hüsnü Özyeğin kurucusu olduğu ve Fiba Grubu’nun temellerini attığı Finansbank’ı 2005 yılında satmış, o yılın yabancılara yapılan en büyük satışını gerçekleştirmişti. Bu satıştan sonra bankanın Finansbank Hollanda ve Finansbank Romanya isimleri Credit Europe Bank oldu. Rusya’daki banka da Fiba Grubu’na bağlandı. Credit Europe Bank ile ilgili bilgi verirken Murat Özyeğin, “Credit Europe Bank’ın en büyük özelliği yurtdışındaki en büyük Türk bankası olmasıdır. Hollanda’daki tüm Türk bankalarının her birinin toplamında da büyük veya eşit olabilir” dedi. Özyeğin, Credit Europe Bank Hollanda’nın geçen yıl Türkiye’de yerleşik firmalara toplam 5 milyar TL kredi sağladığını, bunun yanı sıra 2019 yılında Türk firmalarının dünya ticaretinde ihracat ithalat işlemlerine aracılık yaparak, 15 milyar TL’lik de gayrinakdi kredi desteği verdiğini, bir yandan da Türk şirketlerinin dünyaya açılması noktasında çok yoğun kredi sağladığını anlattı.



Credit Europe Bank bugüne kadar Türk yatırımcılarının Dubrovnik’ten Karayipler’e 60’ın üzerinde otel projesine kredi sağladı. CEO Murat Başbay da Credit Europe Bank’ın yakaladığı başarının dijital bankacılığa erken adım atarak, şubeleşmeden internet bankacılığıyla yüzbinlerce müşteriyi çekerek gerçekleştiğini söyledi. “2020’de büyümeye devam edeceğiz. Emtia finansmanında ekibi güçlendirdik. Karbon emisyonu konusunda hassasız. Projelerde buna özen gösteriyoruz. Yeni nesil gemi yaptıran armatörleri destekliyoruz. Bu 12 milyar euro dediğimiz, uluslararası emtia finansmanı hacmini 15 milyar Euro’ya çekmeyi hedefliyoruz” diyen Başbay, “Türk yatırımcılarının hem Akdeniz hem de yurtdışında çok farklı otel projelerine destek olduk. Buna da devam edeceğiz” dedi.



RÜZGÂRLA BÜYÜYECEĞİZ

Murat Özyeğin, Fiba Grubu’nun finans ve finans dışı sektörlerdeki büyüklüğünün yüzde 50-50 oranında olduğunu, bu oranı koruyarak büyümeye devam edeceklerini, 2020 yılında da rüzgâr enerjisine yaptıkları yatırımı ikiye katlayacaklarını açıkladı. Özyeğin, “2020’de rüzgârda toplam 700 megavata ulaşacağız. Türkiye’nin rüzgârda olduğu gibi güneşte de potansiyeli var bu anlamda evet bu anlamda konunun gelişmesiyle ilgileniyoruz “ derken, Türkiye ekonomisiyle ilgili beklentilerinin de olumlu olduğunu açıkladı.



HEDEF YATIRIM OLMALI



Murat Özyeğin, “Türkiye’de indikatörler çok iyi seviyelerde. Dengelenme zamanı tamamlandı. Faizler düştü, enflasyon düştü. Kamu bankaları odaklı bir büyüme söz konusuydu. Kasım-Aralık’ta özel bankalarda ciddi bir büyüme gözlendi. Hem TL hem döviz noktasında Türkiye’nin tüm ihraçlarına büyük talep var. İnşallah bunu kalıcı sermaye yatırımlarına çevireceğiz. İstihdam artışı ve katma değerli büyüme gerçekleşecek. Hedef yabancı sermayenin Türkiye’ye yatırım yapması olmalı. 2018 sonrası süreçteki toparlanma benim tahminimden hızlı gelişti. Ben bu yılın sonunu bu fiyatlarla bu göstergelerle getireceğimizi düşünmüyordum, beklediğimizden daha olumlu geçti. Eurobond ihraçları tekrar başladı, güzel bir talep aldılar” derken bundan sonra en önemli hedefin kalıcı yabancı sermaye yatırımlarının gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

7 MİLYAR EURO AKTİF BÜYÜKLÜK

Credit Europe Bank’ın aktif büyüklüğü 7 milyar Euro, müşteri mevduatı büyüklüğü 5 milyar Euro, sermaye bazı ise 1.1 milyar Euro. 2019 yılında bankanın gerçekleştirdiği uluslararası emtia finansmanı hacmi 12 milyar Euro’ya ulaştı. Banka 2019 yılı boyunca Türkiye’nin 15 milyar TL tutarında dış ticaretini finanse etti. Banka kuruluşundan itibaren Türk şirketlerinin Hollanda, Almanya, İspanya, Hırvatistan, Moldova, BAE, Rusya gibi ülkelerdeki otel yatırımlarına, Türk armatörlerin dünya denizlerinde taşımacılık yapan gemi filolarına, Türk inşaat şirketlerinin Rusya ve Kuzey Afrika’daki projelerine ve Türk sanayi şirketlerinin Almanya, Rusya, Romanya gibi ülkelerdeki üretim tesisi yatırımlarına düzenli olarak finansman sağladı.