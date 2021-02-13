‘Hayali satışa’ hapis talebi

Bundan 8-10 yıl önce birbiri ardına binlerce daireden oluşan projelerin birer birer yükseldiği İstanbul Esenyurt’ta şimdilerde derin bir sessizlik hâkim. Yarım kalan projeleri tamamlamak için devreye yeni müteahhitler girerken, konut alanların mağduriyeti ise giderek artıyor. Tanıtımı Mart 2012’de yapılan, 2014’te teslim edileceği açıklanan 33 katlı 5 bloktan oluşan Samsun Towers projesinin sahipleri hakkında, projeden konut alanlar suç duyurusunda bulundu.

Üç kişinin şikâyeti üzerine yürütülen soruşturma sonrası projenin sahibi Er-Sa İnşaat’ın sahibi Helim Kurt (54) ve Yusuf Kurt (47) kardeşler, eski İstanbul İl Özel İdaresi Personel Daire Başkanı Bilal Demir (63) ile, müteahhit olarak para toplayan Osman Görgülü (42) ve Enis Görgülü (38) kardeşler ile Umut Berkay Bilgiç hakkında Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

MAHKEME 5 MART’TA

Dava dosyasına göre sanıklardan Bilal Demir, çok sayıda mağduru, projeden ev alması için yönlendirdi. Demir’in, makam odasını, satış ofisi gibi kullandığı bilgisi iddianamede yer aldı. Kurt kardeşler ile Görgülü aralarında anlaşma yaptıkları kaydedilen iddianamede, yüzlerce kişiden hileli bir biçimde para toplandığı kaydedildi. Üç yıl süren yargılama sonrası dava dosyasında sona gelindi.

Duruşma savcısı İbrahim Uğur Güreşçi, 6 sanığın ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı Güreşçi, mahkemeye sunduğu mütalaasında sanıklar hakkında, hayali satış yaptıkları gerekçesiyle 9’ar yıldan 30’a yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme karar için önümüzdeki 5 Mart sabahına gün verdi.

Yurtiçi ve yurtdışından büyük ilgi gören projeden hakim, savcı, emniyet müdürleri ve bürokratların da bulunduğu yüzlerce kişi konut sanıt alırken, hak sahiplerinin ödemelerine yapmalarına dairelerini alamadığı iddia edildi.

DOSYA ÜÇ ADLİYE DOLAŞTI

Davanın yıl sürmesiyle ilgili Av. Özgür Noyan “Soruşturma Büyükçekmece Adliyesinde başladı. Sonra Çağlayan ve Kartal’a gitti. En son Bakırköy Adliyesine geldi. Müvekkiller birikimleri ile buradan daire almış. Ancak ortada daire yok. Yapılan satışlar hayali. Parayı yatırdıkları firmanın içi boş. Sanıkların ceza alacak olması, benzer dosyalar için önemli” dedi.

HAKİM DE DAVACI OLDU

Samsun Towers projesinde satın aldığı daireye kavuşamayan bir Danıştay hâkiminin de dava açtığı belirlendi. Adının yazılması istenmeyen hâkimin açtığı dava ise Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Temel atma töreni üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen projenin henüz tamamlanmış değil. Öte yandan dev projenin 3-4 ay önce el değiştirdiği belirtildi. Kayıtlara göre projenin yeni sahibi ise, Y. A. isimli bir müteahhit oldu.

ŞİKÂYETÇİLERİ TANIMIYORUZ

Haklarında 30 yıla kadar hapis istenen sanıklardan Helim ve Yusuf Kurt kardeşler ise mahkemede yaptıkları savunmada suçlamaları kabul etmedi. Kurt kardeşler, şikâyetçileri ise tanımadıklarını söyledi. Öte yandan anılan dosyada yargılanan isimlerden Osman Görgülü hakkında, benzer birçok davada onlarca yıl hapis cezası verildi. Görgülü’nün bir süredir firari konumda olduğu öğrenildi.

Davaya konu olan projenin reklamlarında sanatçı Orhan Gencebay yer almıştı.