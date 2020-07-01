Havamız bozulmasın

Koronavirüs döneminde alınan önlemler kapsamında çok sayıda insan eve kapanırken dev sanayi kuruluşları da faaliyetlerine ara verdi. Bu dönemde fabrikalar çalışmazken uluslararası yolcu ve yük trafiği de durma noktasına geldi. Üretim hattındaki bu yavaşlama dünyanın hava kalitesini önemli ölçüde iyileştirdi. Avrupa Halk Sağlığı Birliği (European Public Health Alliance, EPHA) ve Ulaştırma ve Çevre Platformu (Transport and Environment, T&E) tarafından YouGov’a yaptırılan kamuoyu araştırması, Avrupa kentlerinde yaşayan nüfusun büyük kısmının, hava kirliliğinin koronavirüs öncesi seviyelere dönmesini istemediğini ve temiz havanın korunması için ulaşım sektöründe yapısal değişikliklerin yapılmasını istediğini gösteriyor.

TRAFİK YÜKÜ AZALMALI

Araştırmaya katılanların yüzde 68’i salgın döneminde kaliteli ve temiz hava soludukları için pandemi öncesindeki kirlilik seviyelerine bir daha dönmek istemediğini net şekilde söylüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 68’i salgın sonrasında araçların şehir merkezine daha az girmesini talep ederken yüzde 21’i daha fazla bisiklet kullanacağını, yüzde 35’i ise daha fazla yürüyeceğini belirtiyor. Ayrıca kişilerin yüzde 74’ü kamusal alanın yeniden düzenlenmesi anlamına gelse dahi hava kirliliğinden korunmak istiyor. Bu taleplerin önemli bölümünü bisiklet yolları gibi yeni uygulamalar oluşturuyor.

HAVADAKİ DEĞİŞİM GÖRÜLDÜ

Avrupa Çevre Ajansı’na (European Environment Agency, EEA) göre son dönemde hava kirliliği en büyük çevre sağlığı riskini oluşturan unsur olarak öne çıkıyor. Hava kirliliğinin bir kaç yıl öncesine kadar yıllık 400 bin civarında kişinin ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor. Avrupa Halk Sağlığı Birliği (EPHA) Genel Sekreteri Sascha Marschang, “İnsanlar uzun süre sonra derin bir nefes aldıklarında havanın kalitesinin nasıl değiştiğini gördü. Bu durum görünmez katili görünür kıldı; hava kirliliği bizleri hasta ediyor, salgınların etkisini artırıyor ve toplumun en yoksul kesimlerini daha fazla etkiliyor. Artık, sağlık eşitsizliklerini azaltmak amacıyla hava kirliliğine sebep olmayan şehir içi ulaşım sistemleri tasarlamak için vakit kaybedemeyiz” diyor.

DAHA FAZLA BİSİKLET

Temiz ulaşım konusunda Avrupa’nın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan Ulaşım ve Çevre Genel Müdürü (Transport and Environment, T&E) William Todts, “Avrupalılar daha fazla bisiklet yolu, daha güvenli toplu taşıma araçları ve daha az bireysel araç istiyor. Paris, Brüksel ve Londra belediye başkanları bisiklet yollarını genişletti ve düşük emisyon bölgeleri uygulamasını yeniden hayata geçirerek kamusal desteği artırdı. Bugün önümüzdeki mücadele alanı, bu ‘geçici’ sürdürülebilirlik önlemlerini kalıcı hale getirmek üzere bireysel araba kullanımını paylaşımlı elektrikli araçlarla değiştirerek diğer şehirleri bu kervana katmak” ifadelerini kullandı.