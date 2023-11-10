Havalimanları yerli ve milli yazılımla korunuyor

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Akıllı Siber İstihbarat ve Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri kapsamında 54 havalimanı kampüsü, kampüs içerisinde yer alan elektronik cihaz istasyonları, hizmet binaları, ticari alanlar, müştemilat yapıları, Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü kampüs ve binaları ile havalimanı sınırları dışında yer alan 108 elektronik cihaz istasyonunda kullanılmaya başlandı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kamu Bilişim Ödülü’ne layık görülen Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) geliştirdiği ‘Akıllı Siber İstihbarat ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi’yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Yüzde 100 yerli ve Türk mühendislerince geliştirilen projeye ilişkin olarak Uraloğlu, “Akıllı Siber İstihbarat Yazılımıyla, siber istihbarat düzeyindeki tehditlerin hızla analiz edilmesine ve daha hızlı önlem alınıp korunmasına olanak sağlıyor. DHMİ’ye ait 54 hava meydanımızdaki tüm sistemlerimiz, böylece defansif savunmadan Ofansif analiz yöntemleriyle ile saldırıları daha önceden keşfedilmesi sonucunda daha korunaklı ve güvenli hale getirilmiştir. Ayrıca DHMİ yönetimini ve mühendislerimizi de yerli ve milli geliştirdikleri çalışmalardan dolayı ayrıca kutluyorum” diye konuştu.