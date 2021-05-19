Havacılıkta yeni hikâye yazacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), otomotiv, makine, tekstil ve gıda gibi sektörlerde Türkiye’nin üretim merkezi konumundaki Bursa’yı, uzay, havacılık ve savunma gibi sektörlerde de söz sahibi yapacak önemli çalışmalara imza atıyor. 2013 yılında BASDEC kümelenmesi ile bu alanda sağlam temeller atan BTSO, stratejik sektörlerde üretim yapan veya üretim kabiliyeti bulunan 122 firmayı bir araya getirerek önemli bir güç birliği oluşturdu.

KÜMELENME MODELİ

BTSO olarak Türkiye’nin gelecek hedefleri doğrultusunda projeler geliştirdiklerini kaydeden BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa, savunma sanayinin yaklaşık yüzde 75’ine hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Kümelenme çatısı altındaki firmalarımızın sektöre yönelik sistem ve alt sistem sahibi olması ve yerlileştirme çalışmalarına destek olmaları öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı’nın açıklamış olduğu ‘Yeni Sanayileşme Modeli’ ile EYDEP ve YETEN programlarına en üst düzeyde katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Türk savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu malzemelerin Bursa’da üretilmesi adına savunma ve havacılık sanayinin ana üreticileriyle üyelerini bir araya getirdiklerini kaydeden Burkay, “ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TAİ ve MKE gibi ana sanayi firmalarımız, bu toplantılarda neye ihtiyaç duyduklarını, devam eden projelerini ve yerlileştirmeyi hedefledikleri malzeme ve ekipmanlar konusunda kümelenme üyelerimizle önemli işbirliklerinin temellerini attı. Kümelenmemiz kurulduğunda savunma ve havacılık sektöründe çalışan birkaç firmamız varken, bu etkinlikler sayesinde her bir ana yükleniciye tedarik sağlayan firmalarımızın sayısı 10 katına çıktı” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN GÖKMENİ’NİN YETİŞMESİNİ HEDEFLİYORUZ’

BTSO Başkanı Burkay, kent kimliğine değer katan mimarisiyle prestijli kuruluşlar tarafından ödüle layık görülen GUHEM’in uçuş okulu, mekatronik laboratuvarı ve simülatörler gibi pek çok ufuk açıcı düzenekle alanında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı merkezleri arasında yer aldığını vurguladı. Burkay, yeni neslin ufkunu genişleten GUHEM ve stratejik sektörlere yönelik dönüşüm hamlesi sayesinde Bursa’yı dünya arenasında çok daha güçlü bir konuma yükselteceklerini ifade etti. Zeplin şeklindeki binanın ilk katında havacılıkla ilgili düzenekler, uçak simülatörleri, gerçek boyutlu A-320 uçak modeli, uzay aracı izlenimi verilmiş bir asansörle çıkılan ikinci katta ise gök bilimine dair düzenekler, atmosfer olayları, güneş sistemi, diğer gezegenlerde hayat olasılığı, uluslararası uzay istasyonunda yaşam ve uzaya ilişkin bilgiler sunuluyor.

BURSA’NIN SEMBOL ESERİ: GUHEM

İBRAHİM Burkay, BTSO liderliğinde uzay ve havacılık konusunda heyecan ve farkındalık oluşturmak amacıyla GUHEM’i Bursa’ya kazandırdıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK’ın da işbirliğiyle 13 bin 500 metrekare alanda kurulan merkezde 154 interaktif düzenek ve çeşitli simülatörlerin bulunduğunu ifade eden Burkay, GUHEM’in de Türkiye’nin uzay ve havacılık alanındaki yolculuğunda yeni bir kilometre taşı olduğuna işaret etti.

UZAY PROGRAMINA GÜÇ KATACAK

GUHEM’in Türkiye’nin ‘Gökmen’i olmayı hayal eden çocuk ve genç nesle ufuk kazandıracağını ifade eden Burkay, “GUHEM gibi yeni nesillerin ufkunu açan merkezlerimizle birlikte üretken zihinlerimizin kabiliyeti ve teknolojideki dönüşüm hamlemiz, Bursa’mızı ve ülkemizi dünya vitrininde çok daha güçlü bir konuma yükseltecektir” şeklinde konuştu.

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