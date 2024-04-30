Havacılıkta 20 milyar dolarlık imza

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TÜRK Hava Yolları’nın (THY) Aralık 2023’te siparişini verdiği 20 milyar dolarlık uçak siparişi anlaşması, şirketin İstanbul’daki genel müdürlük merkezinde atılan imzalarla kesinlik kazandı. İmza törenine Airbus ve Rolls-Royce üst yönetiminin yanı sıra Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ve Türk havacılık ve uzay şirketlerinin temsilcileri ile İngiltere Başkonsolosu, Fransa ve İspanya’nın da müsteşarları katıldı.

TOPLAM 230 UÇAK

Kesin sipariş anlaşması, THY’nin 150 adet A321neo ve 80 adet A350 uçak alımını içeriyor. İmza töreninde ayrıca Airbus, THY ve Türkiye’deki havacılık şirketleri tarafından önümüzdeki 15 yıl içinde ekonomik değer yaratacak, Türk havacılık ve uzay endüstrisini Türk Hava Yolları’nın uzun vadeli stratejik büyüme planı doğrultusunda daha da geliştirmeyi amaçlayan Stratejik Türkiye İlerleme Programı’nın (Strategic Türkiye Enhanced Programme - STEP) lansmanı da yapıldı.

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Yapılan ortaklık doğrultusunda Rolls-Royce, potansiyel bir bakım, onarım ve revizyon (MRO) operasyonunun kurulması ve daha fazla tedarik zinciri çözümleri dahil olmak üzere, Türkiye’de bir dizi endüstriyel girişimin uygulanması konularında araştırmalara başlayacak.

AIRBUS’IN YATIRIMLARI 4 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye, 20 yılı aşkın süredir Airbus’ın tedarik zincirinde yer alıyor. Toplantıda aktarılan bilgilere göre Türkiye bugün A220’den A350’ye kadar bütün Airbus ticari uçakları için parça tedariki yapıyor. Türkiye’de üretilen yaklaşık 3 bin 500 iş, doğrudan ve dolaylı olarak Airbus tarafından destekleniyor. Verilen bilgilere göre Airbus’ın 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye’ye yaptığı toplam yatırım tutarı 4 milyar doları aştı.

YERLİ ÜRETİMDE YENİ FIRSATLAR İÇERİYOR

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat THY’nin, Airbus ve Rolls-Royce şirketleri ile yeni uçak ve motor alımları kapsamında yapacağı çok önemli bir yerlileştirme ve endüstrileştirme amaçlı üretim anlaşmasına şahitlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu önemli anlaşma vesilesiyle, firmalar arasında ikili görüşmelerin gerçekleştirileceğini belirten Bolat, “İkili görüşmelerin, halihazırda havacılık sektörünün tedarik zincirinde yer alan firmalarımız için olduğu gibi, tedarik zincirinin henüz bir parçası olmayan firmalarımız için de yeni fırsatlar oluşturmasını, yerli üretimimize ve tedarikçilerimizin gelişimine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum” diye konuştu.

THY, Airbus ve Rolls-Royce’un yeni dönemdeki işbirliğinin hem uluslararası yatırımcılar açısından hem şirketlerin bundan sonraki performansları açısından katkılar sunacağını ifade eden Bolat, “Bu bir al-sat ya da sat-al ilişkisi değildir, bu bir birlikte büyüme, birlikte gelişme, kazan-kazan ilişkisi olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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ANLAŞMA NELER GETİRİYOR

THY’DEN yapılan açıklamada son uçak siparişi ile şirketin, üretici Rolls-Royce’un Trent XWB motorununun dünyadaki en büyük operatörü konumuna geleceği belirtildi. Anlaşma kapsamında Türkiye, Rolls-Royce’un araştırma pazarı olacak. Yapılan ortaklık doğrultusunda Rolls-Royce, potansiyel bir Bakım, Onarım ve Revizyon (MRO) operasyonunun kurulması ve daha fazla tedarik zinciri çözümleri dahil olmak üzere, Türkiye’de bir dizi endüstriyel girişimin uygulanması konularında araştırmalara başlayacak.

İŞBİRLİĞİ ARTACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yaptığı konuşmada Türk Hava Yolları’nın Airbus ve Rolls Royce ile geliştirdiği işbirliğinin yeni yatırımlara da kapı açmasını temenni ettiklerini belirtti. Kacır, “Tüm küresel havacılık ve uzay sanayi oyuncularını ülkemizin sunduğu cazip yatırım teşviklerinin, genç ve dinamik nüfusunun ve stratejik konumunun sunduğu avantajlardan yararlanmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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HAVACILIKTA YENİ ŞİRKETLER GELİŞECEK

STEP ve Rolls-Royce iş birliği hakkında açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, anlaşmanın Airbus ile derinleşen işbirliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Bolat, “STEP’i hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Airbus’ın stratejik hedefleri ve yeni belirlenen iş alanlarıyla uyumlu olarak Türk havacılık şirketlerinin potansiyel tedarikçi olma yolunda geliştirilmesi ve hazır hale getirilmesi için bugünden hazırlıklara başlıyoruz. Bu girişimler, hem Türk Hava Yolları’nın büyüme hedefleri doğrultusunda attığı adımlara hem de ülkemizin havacılık ve uzay endüstrisindeki kabiliyetlerini daha da geliştirmesine bir kanıt niteliğindedir” dedi.

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Airbus CEO’su Guillaume Faury de toplantıda yaptığı konuşmada STEP programı aracılığıyla Türkiye ile ortaklıklarını üst seviyeye taşımaktan onur duyduklarını vurguladı. Faury, “Program, Airbus’ın Türkiye ile işbirliğini daha da genişletmesine ve özellikle tedarik zinciri gelişimi, beceriler ve sürdürülebilirlik konularına odaklanarak THY’nin büyüme hedeflerini desteklemesine yönelik bir çerçeve oluşturacak” ifadesini kullandı.

Rolls-Royce CEO’su Tufan Erginbilgiç ise, Türkiye’nin Rolls-Royce’un stratejik açıdan önemli bir pazarlarından olduğunu belirtti. Bilgiç, “THY ile Türkiye’nin bu alanda kabiliyetlerini artırmak ve enerji geçişindeki rolünü genişletmek için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.