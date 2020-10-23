Hava kirliliği tehlikesi

İklim değişikliği, küresel ısınma, salgın hastalık ve doğal afetler insan yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Bu tehlikelerin içerisinde hava kirliliği ise gün geçtikçe etkilerini daha fazla hissettirmeye başladı. Sağlık Etkileri Enstitüsü (HEI1) tarafından yayınlanan Küresel Hava Durumu 2020 Raporu’na (SoGA 2020) göre hava kirliliğine gereğinden fazla maruz kalmak 2019’da dünya çapında felç, kalp krizi, diyabet, akciğer kanseri, kronik akciğer hastalıkları ve yeni doğan hastalıklarına yol açarak 6.7 milyondan fazla can kaybına sebep oldu. Günümüzde dünyanın en büyük dördüncü sağlık tehdidi olarak gösterilen kirli hava geçen yıl yaklaşık yarım milyon bebeğin de ölüm sebebi olarak gösteriliyor. Bu ölümlerin üçte ikisi yemeklerin mangal kömürü, odun ve hayvan gübresi gibi yakıtlarla pişirilmesinden kaynaklı.

Uluslararası tıp dergisi The Lancet’de 15 Ekim 2020’de yayımlanan son Küresel Hastalık Yükü (GBD) çalışmasına dayanarak elde edilen bu bulgular, kalp ve akciğer hastalığı olan kişilerin özellikle enfeksiyon ve ölüm riski altında olduğu bir hastalık olan koronavirüsün 1 milyondan fazla can aldığını gösteriyor. Hava kirliliği ile salgın arasındaki tam bağlantı henüz bilinmese de, hava kirliliği ile artan kalp ve akciğer hastalıklarını ilişkilendiren net kanıtlar bulunuyor.

166 MİLYAR EURO MALİYET

Avrupa Halk Sağlığı Birliği tarafından yayımlanan rapora göre ise hava kirliliğinin ortalama bir Avrupa şehrinde ikamet eden kişi için yılda 1.276 Euro’ya mal olduğunu ortaya koyuluyor. Toplamda şehir sakinleri için hava kirliliği maliyetlerinin yılda 166 milyar Euro, şehir başına ortalamada ise 385 milyon Euro olduğu hesaplandı.