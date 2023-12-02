Hatay'da konutlar teslime hazırlanıyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yapımına başlanan deprem konutlarından bir kısmı tamamlandı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 40 bloktan oluşan projenin, 35'inin betonarme imalatları tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'da 45 bin 186 bağımsız bölümün inşasının devam ettiğini belirterek, "Bu ay sonuna kadar 6 bin 219 konut, 760 köy evi olmak üzere toplam 6 bin 979 evimizi hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.