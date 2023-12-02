Hatay Havalimanı'na ilave bir pist daha inşa edilecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkisi ile Hatay Havalimanı’nda başlatılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde hayatını kaydeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.



DEPREM SONRASINDA ZARAR GÖREN PİSTİ EN KISA SÜREDE HİZMETE AÇTIK



Bakan Uraloğlu, hükümet olarak önceliklerinin biran evvel deprem bölgesini ayağa kaldırmak olduğunu belirtti. Uraloğlu, “Maalesef birçok yapı yıkıldı ve birçoğu da kullanılamaz hale geldi. Bu yapılar arasında Hatay Havalimanımız da vardı. Havalimanımızın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması nedeniyle kalıcı yüzey deformasyonları ve 1-1.5 metreye varan kalıcı oturmalar görülmüş, pisti ve çevresindeki alan bu oturmadan etkilenmişti. Ama deprem sonrasında öncelikle insani yardım ve tahliye uçaklarının kullanımına açmak üzere gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti en kısa sürede hizmete açtık.” dedi.

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HATAY HAVALİMANI’NDA PAT SAHALARI ÇALIŞMALARI 21 KASIM’DA BAŞLADI



Bakan Uraloğlu, oluşan mevcut durum dikkate alınarak altyapı inşa çalışmalarını hızla başlattıklarını ifade etti. Uraloğlu, “TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan rapor doğrultusunda da Bakanlığımızın ilgili birimleri ile gerekli teknik çözümleri geliştirdik. 12 Ekim’de Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi işine ait ihaleyi gerçekleştirerek 21 Kasım’da da yapım çalışmalarına başladık.” diye konuştu.

HATAY HAVALİMANI İÇİN YAPILAN YER TESPİTİNDE EN UYGUN ALAN ‘AMİK OVASI’



Bakan Uraloğlu konuşmasında, Hatay Havalimanı’nın yerinin yanlış olduğuna yönelik yapılan eleştirilere de değindi. Uraloğlu, Havalimanlarının yapılabileceği yerlerin tespiti, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu tarafından yayınlanan sivil havacılık kriterlerine göre yapılan yer seçimi çalışmaları ile belirlendiğini ifade etti. Uraloğlu, “Bu kapsamda Hatay Havalimanı’nın yer tespiti de belirtilen kriterler dikkate alınarak 1990’lı yıllarda yapılmıştır. Topboğazı, Serinyol, İskenderun ve Amik Ovası olarak tespit edilen dört alternatif alan üzerinde yapılan detaylı incelemeler neticesinde en uygun alanın, bulunduğu yer olduğu belirlenmiştir.” dedi.

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Yapılan çalışmalar sonrasında o günlerde yapılan tespitin doğruluğunun bugünde geçerli olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, 2011 yılında hizmete açtığımız Hatay Havalimanı yeni terminal binası ve trafik kontrol kulesi gibi diğer üst yapılar depremlerden dolayı ciddi yeni proje ile hasar görmediyse, şimdi ki çalışmalar sonrasında da havalimanımız taşıma kapasitesi yüksek zemin oluşturularak daha büyük depremlerden etkilenmeden faaliyetine devam edecektir.” diye konuştu.

HATAY HAVALİMANI'NDA İLAVE YENİ BİR PİST İNŞA EDECEĞİZ



Hatay Havalimanı’nda yapılacak çalışmaları Bakan Uraloğlu, şu şekilde anlattı:



“Yeni Hatay Havalimanımız da güçlendirilmiş bir zemin, aynı zamanda 14 kilometre uzunluğundaki çevre güvenlik duvarını yeniden inşa ederek havalimanının bulunduğu alanı sel taşkınlarından koruyacağız.”

“Projemiz kapsamında; PAT sahalarının uygun bir kota getirilerek drenaj sistemi ile yenilenmesi, ayrıca mevcut binaların güçlendirme ve onarım işlerinin yapımına başlıyoruz.”

“Terminal, teknik blok kule, itfaiye binası, kuvvet santrali, lojman ve garaj binalarını güçlendireceğiz. 3 bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliği ile geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde yeni bir pist inşa edeceğiz. 2 bin 720 metre uzunluğunda yeni paralel taksi yolu, 2 adet hızlı çıkış ve 4 adet bağlantı taksi yolu inşa edeceğiz. Apron ve çevre güvenlik yolunu yenileyeceğiz. Yeni ısı merkezi, regülatör binaları, nöbetçi kulübeleri ve çevre düzeni imalatlarını da yapacağız.”

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HATAY HAVALİMANI BAĞLANTI YOLU’NDAKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Depremde zarar gören 5 kilometre uzunluğundaki Hatay Havalimanı Bağlantı Yolundaki çalışmalarında devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, “O dönemde hasar gören kesimlerin geçici onarımları Karayolları Genel Müdürlüğümüz ekiplerince yapılmıştı. Ardından kalıcı onarımları için de proje çalışmalarını tamamlayarak yapım ihalesini gerçekleştirdik. İhale kapsamında 2,5 km’lik kesimi yeniden inşa ediyor, kalan 2,5 km’lik kesimde ise onarım çalışmaları yapıyoruz.” diye konuştu.

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TÜM ULAŞIM YAPILARI YERLİ VE MİLLİ



Bakan Uraloğlu, tüm ulaşım yapılarının yerli ve milli kapasite ile yapıldığını vurguladı. Bu kapsamda hayata geçen dev projelere değinen Bakan Uraloğlu, “Ülkemiz mühendisleri ve kurumları tarafından projelendirilip deniz üzerinde inşa edilen Ordu-Giresun Ve Rize Artvin Havalimanları, Marmaray Ve Avrasya Tüneli gibi deniz altından tüneller, 1915 Çanakkale Osman Gazi Ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri gibi dünyanın en uzunları arasında yer alan köprüler, Çamlıca Kulesi gibi dünyanın en gelişmiş yayıncılık kulesi gibi nice ulaşım ve haberleşme altyapısı; doğanın tüm zorlukları ve olumsuz koşullarına rağmen başarıyla tamamlanarak hayata geçmiş ve hizmete başlamıştır.” dedi.

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DÖRTYOL-HASSA TÜNEL YOLU PROJESİ’NİN İHALESİ BU YIL YAPILACAK



Bakan Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Tünel Yolu Projesi’ne de değindi. Uraloğlu, “Amanosları, Demiryolu ve Karayolu Tünelleri ile geçiyoruz. Bu sene inşallah ihalesini yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

İSKENDERUN - HATAY OTOYOLU PROJESİNİ HAZIRLADIK, 2024’TE İHALESİNİ YAPACAĞIZ



Ayrıca İskenderun’u Hatay’a bağlayacak, Beleni tünelle geçecek İskenderun Hatay Otoyolu’nun projesinin de bitirildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Yatırım programına alma çalışmalarını başlattık. 2024 yılının ilk aylarında projenin ihalesini yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun.” diye konuştu.

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HATAY’IMIZI ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE GELİŞMİŞ BİR ŞEKİLDE AYAĞA KALDIRACAĞIZ



Bakan Uraloğlu, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti Hükümetleri olarak; Afet ne tür olursa olsun, biz hiçbir afette insanımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.” dedi. Uraloğlu, “Eskiyi yerine getirmenin ötesine geçecek, her zerresinde ecdadımızın izi olan Hatay’ımızı çok daha güçlü ve gelişmiş bir şekilde ayağa kaldıracağız.” şeklinde konuştu.