Altında sert yükseliş! Yüzde 2222 kazandırdı... Uzman isim konuştu, işte önemli tavsiyeler

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Altın fiyatlarındaki ralli durmak bilmiyor. Uzun süreli stabil bekleyişin ardından altın güçlü yükseliş gösterdi ve neredeyse ons altın tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Merkez Bankası Fed'in 2024 yılının ilk yarısında faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi ve bundan sonra da faiz artırımı yapmayacağına dair öngörüler ons altını desteklemeye devam etti.

Ons altın haftayı 2075 dolar ile tarihi zirvesi olan 2078 doların kıyısında kapattı. Gram altın fiyatları ise 1928 liraya kadar yükseldi.

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10 YILDA YÜZDE 2222 KAZANDIRDI

Altın dün itibarıyla yılbaşına göre yani 11 ayda yüzde 76, son 12 ayda yüzde 82, 2022 yılı yılbaşına göre yüzde 157, 2021 yılbaşına göre yüzde 326, 2020 yılbaşına göre yüzde 567, 2019 yılbaşına göre yüzde 788, 2018 yılbaşına göre yüzde 1120, 2017 yılbaşına göre yüzde 1371, 2016 yılbaşına göre yüzde 1837, 2015 yılbaşına göre yüzde 2071, 2014 yılbaşına göre yüzde 2222 oranında kazandırdı.

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ERAL KARAYAZICI: ONS ALTIN 2300 DOLARA YÜKSELEBİLİR

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, altın fiyatlarındaki yükselişi yorumladı.

Karayazıcı, Fed başkanlarının faize ilişkin yönlendirici açıklamalarının yükselişte etkili olduğunu belirtirken ons altında 2300 doların görülebileceğini de söyledi.

Karayazıcı'nın açıklamaları şöyle:

"FAİZ DÖNGÜSÜ SONA ERDİ GÖRÜŞÜ VAR"

Kasım ayında ABD Merkez Bankasının faiz indirim döngüsünün sona erdiği ve 2024 yılında faiz oranlarının düşürüleceği görüşü daha fazla taraftar bulunca varlık piyasaları güçlü pozitif seyretti.

Geride kalan 4 haftada açıklanan veriler ve FED başkanlarının açıklamaları bu fiyatlamanın ana besin kaynakları oldu.

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"ABD TAHVİL FAİZİ GERİLEDİ"

Ekim ayı içinde yüzde 5’e kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,2’ye geriledi.

Altın ağırlıkla tahvil faizleri ile ters yönde hareket eder.

Ekim ayı içinde faizler yükselirken 1810 dolara kadar gerileyen altın faizlerdeki düşüşün iz düşümü ile değer kazandı ve dün 2071 dolara ulaştı.

"ONS ALTINDA 2300 DOLAR GÖRÜLEBİLİR"

Ben tahvil faizlerinde aşağı ons altında yukarı yönlü trendin devam edeceğini ve 2024 yılı içinde ABD 10Y tahvil faizinin yüzde 3,5’e kadar gerileyeceğini ons altının da 2250-2300 dolar bandına yükseleceğini tahmin ediyorum.

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"2100-2150 DOLARDA SOLUKLANMA OLABİLİR"

Ancak bu hareketin bir çırpıda gerçekleşmesi güç. 10 yıl ABD tahvil faizinde yüzde 3,90 civarı / ons altında da 2100-2150 dolar bandı bir soluklanma hatta ters yönde geçici limitli bir hareket adresi olabilir.