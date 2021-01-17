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Ekonomi
Haber Giriş: 17.01.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS) hizmeti alınacaktır

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Hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS) hizmeti alınacaktır
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2021 YILI 10 AYLIK (01032021-31122021) HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Talatpaşa Mah. pazarı Cad. No:4 Kat 4 (Satınalma Birimi) (Ek Bina)Esenyurt İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İlanla ilgili detaylar içini TIKLAYINIZ

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