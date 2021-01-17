Hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS) hizmeti alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Talatpaşa Mah. pazarı Cad. No:4 Kat 4 (Satınalma Birimi) (Ek Bina)Esenyurt İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.



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