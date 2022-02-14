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HABERLEREkonomi Haberleri

Hasat başladı... Fiyatı altınla yarışıyor! 100 gramı 40 TL'den satışa sunuluyor

#Altın Çilek#Altın Çilek Kilogram Fiyatı#Son Dakika
Hasat başladı... Fiyatı altınla yarışıyor 100 gramı 40 TLden satışa sunuluyor

Dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesi altın çileğin hasadı başladı. Geçen yıl kilosu 150 TL olan, 15 adetten oluşan 100'er gramlık paketlerde 15 TL'den satılan altın çileğin bu yıl kilosu 400 TL'ye yükseldi. 15 adetten oluşan 100 gramlık paket fiyatı ise 40 TL.

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Kışın Akdeniz ve Ege sahillerinde serada üretimi yapılan, yaz döneminde de bu bölgelerin yaylalarında üretilebilen altın çileğin hasadına başlandı. Dünyanın en zengin lif oranına sahip ve antioksidan oranı yüksek olduğu belirtilen altın çilek, 100 gramlık paketlerde 15'er adet olarak satışa sunuluyor.

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TİCARİ ADI 'GOLDEN BERRY'

Ana vatanı Güney Amerika olan ve ticari adı 'golden berry' sözünden çevrilen altın çilek, Antalya'nın Serik ilçesi Tekke Mahallesi'nde kontrollü tarım uygulamalarında 5 dönümde üretiliyor. Hasadına yeni başlanan altın çileğin, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde süpermarketlerde ve internet üzerinden satışı başladı.

Hasat başladı... Fiyatı altınla yarışıyor 100 gramı 40 TLden satışa sunuluyor

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100 GRAMI 40 LİRA

Hasat edilen altın çilek, 15'er adet şeklinde 100 gramlık ambalajlara yerleştiriliyor ve paketi 40 TL'den satışa sunuluyor. Kilogram fiyatı ise 400 TL'yi buluyor. Şubat ayı sonunda başlanan altın çileğin hasat süreci haziran ayı sonuna kadar devam ediyor. 1 dönümde ise ortalama 4 ton altın çilek elde edilebiliyor.

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İLK ÜRÜNLERİN HASADI YAPILIYOR

Serada pomelo, guava, ejder meyvesi, muz gibi tropik ve subtropik meyve üretimi yaptıklarını belirten firma satış direktörü Burak Akbulut, 2 yıldır da altın çilek ürettiklerini söyledi. Ürünün şubat ayında hasadına başlandığını belirten Akbulut, “İlk ürünlerimizi daha yeni toplamaya başladık ve bugünden itibaren de süpermarketlere göndermeye başlayacağız. Hasat süreci haziran ayına kadar devam ediyor. Biz üretimin sürdürülebilirliği için, yazın yaylada yüksek rakımda serada üretimi devam ettiriyoruz" dedi.

Hasat başladı... Fiyatı altınla yarışıyor 100 gramı 40 TLden satışa sunuluyor

ZENGİN LİF ORANINA SAHİP

Altın çileğin dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesi olduğunu belirten Akbulut, metabolizmayı hızlandırdığını, bağışıklığı güçlendirdiğini, C vitamini bakımından da zengin bir meyve olduğunu anlattı. Ayrıca antioksidan deposu olduğunun da ifade edildiğini kaydeden Akbulut, şeker oranı düşük olduğu için diyabet hastaları tarafından tercih edildiğini anlattı. Geçen yıl kilosu 150 TL, 100 gramlık paketi ise 15 TL'den satışa sunulan altın çileğin bu yılki fiyatlarıyla ilgili Akbulut, bu yılın ilk ürünlerinin 100 gramlık pakette 40 TL'den satışa çıkarıldığını bir pakette 15 adet altın çilek bulunduğunu söyledi.

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