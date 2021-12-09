Hamster Coin nedir? Hamster Coin nasıl alınıyor? Elon Musk duyurmuştu

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Hamster Coin, Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan bir kripto para birimidir. Eylül 2021 tarihinde CoinMarketCap üzerinden yer almaya başlayan Hamster Coin, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk’ın paylaşımları ardından geniş bir kitleye adını duyurdu.

ALT COİN NEDİR?

İlk kripto para Bitcoin olarak piyasaya sürüldü. Bitcoinin başarısı ise, şimdi 5000 farklı coin çeşidine ulaşan diğer dijital madeni paraların da yolunu açıyor. Bu coinler ise, altcoin olarak işlem görüyor. Bitcoinin dışında kalan Dash, Ripple, Ethereum, Litecoin ya da diğer herhangi bir coin çeşidi altcoin olarak adlandırılır.



Genellikle bir altcoin, Bitcoin’in daha iyi ya da farklı bir versiyonu olarak işlem görür. Piyasada bulunan her altcoin, diğerlerinden daha iyi yaptığı “benzersiz işlevselliğe” sahip olduğunu iddialı eder.