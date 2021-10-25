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'Hamidiye' kavgasını mahkeme bitirdi

#Hamidiye Kaynak Suları#Hamidiye Burgaz Kooperatifi#DAVA
Hamidiye kavgasını mahkeme bitirdi

Geçmişi bir asrı deviren su markası ‘Hamidiye’ davalık oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Hamidiye Kaynak Suları, Hamidiye Burgaz Kooperatifi’ne karşı açtığı davayı kazandı. Maddi-manevi tazminat ödenmesine karar verilen davalı şirket, ürünlerinde ‘Hamidiye’ ibaresine de kullanamayacak.

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İstanbul’un içme suyu ihtiyacının karşılanması için temeli 1902’de Sultan II. Abdülhamid tarafından atılan Hamidiye Kaynak Suları Turizm AŞ, İBB iştiraki olarak faaliyet yürütüyor. Hamidiye Suyu, 1974 yılında dönemin İBB Başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulan tesiste şişede satılmaya başlandı. Davalı tarafta ise su sektöründe Türkiye’de nadir görülen kooperatif ortaklığı ile faaliyet gösteren Hamidiye Burgaz Doğal Kaynak Suyu Kooperatifi yer aldı. Anılan kooperatifin faaliyete başlama tarihi ise 1950’lere dayanıyor.

KARŞI KARŞIYA GELDİLER

İki köklü şirketi bir dava dosyasında karşı karşıya getiren ise ‘Hamideye’ markası oldu. Hamidiye Kaynak Suları AŞ, Hamidiye Burgaz’a karşı İstanbul 2. Fikrî ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Davacının iddiası özetle, marka hakkına tecavüz edildiği ve haksız rekabete yol açıldığı yönündeydi. Davacı şirket; Hamidiye Burgaz’ın ürünlerinde ‘Hamidiye’ markasının kullanımına son verilmesini istedi. Davacı taraf aynı zamanda, oluşan zarar nedeni ile tazminata da hükmedilmesini talep etti.

DAVA RET EDİLSİN

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Davalı şirket adına yapılan savunmalarda ise, haklarındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Savunma dilekçelerinde, ürünlerinde öne çıkan markanın ‘Burgaz’ olduğu kaydedildi. Savunmalarda, davanın reddine karar verilmesi istendi.

HAKSIZ REKABET VURGUSU

Yapılan yargılama sonrası mahkeme davacı tarafın taleplerinin bir bölümünü haklı buldu. Mahkeme, Hamidiye Burgaz’ın, 12.672 TL maddi, 500 TL de manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme kararında ayrıca “Davalının tescilli bir markası var. Ancak buna rağmen, Hamidiye markası öne çıkarılmış. Bu durum, tüketici nezdinde davacının markası ile karıştırılabilir. Durum, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabete yol açar” denildi.

TANITIMI DA SATIŞI DA YASAK

Kararda ayrıca Hamidiye Burgaz ürünlerinde, davaya konu ibarenin kullanılmamasına karar verildi. Karara göre, davalı taraf ‘Hamidiye’ ibaresi ile ne ürün tanıtımı yapabilecek ne de satışını yapabilecek. Mahkeme, Hamidiye Burgaz adına tescillenen iki markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini isteyen Hamidiye Kaynak Suları AŞ’nin bu talebini ise reddetti. Mahkemenin verdiği karara taraflar itiraz etti.

 

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#Hamidiye Kaynak Suları#Hamidiye Burgaz Kooperatifi#DAVA

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