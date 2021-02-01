Ham petrol üretimi 22 milyon varili aştı

1.5 MİLYON VARİLLİK ARTIŞ YAŞANDI

Bakan Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin petrol üretiminin salgında da hız kesmediğini belirterek, dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği 2020’de, Türkiye olarak enerji alanında atılan adımlarla öne çıktığını kaydetti. Dönmez, “Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında (daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir) diyerek başlattığımız üretim atağı, ham petrol ve doğalgazda da devam ediyor. Tüm dünyada düşen üretim ve azalan ekonomik faaliyetlere karşılık, Türkiye olarak ham petrol üretimimizi artırdık” diye konuştu. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik atılan adımlarla ham petrol üretiminin 2019’a göre 1.5 milyon varil arttığını kaydeden Dönmez, “2020’de ürettiğimiz ham petrol 22 milyon varili aştı. 2020’de ürettiğimiz toplam 22 milyon 269 bin 326 varil petrolün 16 milyon 613 bin 159 varili kamu eliyle çıkartılırken, 5 milyon 656 bin 167 varili ise özel sektör tarafından ekonomimize kazandırıldı” dedi. 2019 yılında 20 milyon 750 bin varil hem petrol üretimi yapılmıştı. Bunun 14 milyon 664 bin varili kamu, 6 milyon 85 bin varili de özel sektöre aitti.

TOPLAM 457.8 MİLYON METREKÜP

Bakan Dönmez, doğalgazda da üretimin hızlanarak sürdüğünü dile getirerek, “Karada gerçekleştirdiğimiz doğalgaz üretimi 2020’de 450 milyon metreküpü aştı. Yaptığımız yatırımlar, arama ve üretime verdiğimiz önemle 2020’de ürettiğimiz doğalgaz 457 milyon 826 bin 360 metreküpe ulaştı” diye konuştu.