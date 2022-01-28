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Halkbank Genel Müdürü Arslan: Vatandaşlar bu sisteme güvensin

#Halkbank Genel Müdürü#Osman Arslan#Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı
Halkbank Genel Müdürü Arslan: Vatandaşlar bu sisteme güvensin

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı ürünüyle ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Cumhurbaşkanımızın 20 Aralık akşamı bakanlar kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı ekonomik paket kamuoyuyla paylaşıldı. Bu paketin en önemli maddelerinden biri kur korumalı mevduat hesabıydı. Vatandaşların tasarruflarındaki değer artışlarını koruyabilecek çok ciddi bir güvence sistemi getirildi. Halkımızın kur korumalı mevduat hesaplarına çok ciddi bir eğilimi var. Kur korumalı mevduat hesabı çok önemli bir finansal ürün, avantajları var.

Bu finansal araçta size bir sabit getiri oranı veriliyor. Döviz oranına da endeksli oluyor, bunun sonucunda sabit getiri oranı dövizin yükseliş oranından düşükse, yüksek olan dövizdeki artış olanını alıyorsunuz. Açıklanan ekonomik paketler sonucu döviz veya altın tasarrufunuz var ise birikiminizi buralarda tutmaya gerek kalmıyor. Tasarruflarınızı Türk Lirası’na çevirdiğinizde döviz ve altındaki artış tutarını sistem size garanti ediyor. Bu sistemin ekonomiye, ülkenin üretimine, milli paramızın değer kazanmasına faydası oluyor. Vatandaşlarımız bu sisteme güvensinler, kazanan Türkiye olacaktır” diye konuştu.

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#Halkbank Genel Müdürü#Osman Arslan#Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı

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