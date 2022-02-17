Halka arzdan bu yana en yüksek büyüme

Haberin Devamı

TÜRK Telekom düzenlediği basın toplantısı ile 2021 yılı sonuçlarını açıkladı. Şirket 2021 yılını 34.3 milyar TL’lik konsolide gelir ve 5.8 milyar TL’lik net kâr ile kapattı. 8.8 milyar TL yatırım harcaması yapan şirket 1.5 milyon net abone kazanarak toplam abone sayısını 51.8 milyona ulaştırdı. Değişimler ve yer yer zorluklarla geçen bir yılı olağanüstü bir performansla kapattıklarınıın altını çizen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 2021 yılının öngörülerini aşan bir sonuç olduğuna dikkati çekti. Önal, “Şirketimiz yılı üstün operasyonel ve finansal sonuçlarla tamamladı. Konsolide gelirler 4. çeyrekte yıllık bazda yüzde 28.9 büyüme ile halka arzdan bu yana en yüksek artışı kaydetti. Operasyonel gelir, son çeyrekte yüzde 21.2 artarak yıllık en yüksek büyümesi olan yüzde 19.5’e ulaştı ve tüm yıl için revize edilmiş yüzde 18’lik öngörümüzü aştı” diye konuştu.

Haberin Devamı

1.5 MİLYON YENİ ABONE

2022 yılı için yaklaşık yüzde 23 ile 25 aralığında gelir büyümesi, yaklaşık 17.5 milyar TL ile 18.3 milyar TL aralığında FAVÖK ve yaklaşık 12.5 milyar TL yatırım harcaması öngördüklerine dikkat çeken Önal, 2021’de 1.5 milyon net abone kazanan Türk Telekom’un toplam abone sayısının 51.8 milyona ulaştığını söyledi ve ekledi:

“Sabit genişbant internet aboneleri, toplam 14.3 milyona yükseldi. Sabit internet tabanının yüzde 67’sini oluşturan toplam fiber abone sayısı, 2021’de yüzde 54.3 artarak 9.6 milyona ulaştı. Fiyatlama, yeni abone kazanımları ve üst pakete geçişlerle desteklenen sabit genişbant ARPU büyümesi 2021’de yıllık yüzde 14.2’ye erişti. Mobil abone sayısı, faturalı ve faturasız segmentte toplam 844 bin net artış ile 24 milyon olurken, mobil ARPU ise yıllık yüzde 13.8 büyüdü.”

‘DEĞİŞİM KALICI OLDU’

TÜKETİCİ davranışlarında yaşanan değişime vurgu yapan Ümit Önal, pandemi boyunca değişen tüketici davranışlarının kalıcı hale geldiğini söyledi. Önal, şu bilgileri verdi: “Artan dijitalleşme, uyarlanabilir yeni iş modelleri ve değişen sosyalleşme araçları ile hıza ve veriye olan talep artık kalıcı oldu. Sabit genişbantta veri tüketimi, 2021 yılında yüzde 48’den fazla artış gösterdi. Pandemi başından bu yana sayıları milyonları bulan müşterimizi sınırsız ve daha yüksek hızlı paketlere yükselttik. Benzer bir eğilim, faturalıya ve premium paketlere veya üst paketlere geçişteki ivmelenmeyle mobil tarafta da devam etti.”

Haberin Devamı

‘FİBER AĞ 5G’DE AVANTAJ GETİRECEK’

FİBER ağın, yeni ve gelecek teknolojilerin kilometre taşı konumunda olduğuna vurgu yapan Ümit Önal, Türkiye’nin 81 ilinde fiber şebekeyi yaygınlaştırmayı sürdürdüklerini söyledi. Önal, “Yaygın fiber ağımız 5G’ye geçişte etkin bir avantaj olacak. Bu bağlamda yıl sonu itibarıyla fiber ağımızı 366 bin kilometreye çıkardık. 2020 itibarıyla 26.8 milyon haneyi geçen fiber ağımız, 2021 itibarıyla 30.2 milyondan fazla haneyi kapsıyor” şeklinde konuştu.

‘SÜPER LİG’DE ANA YAYINCI OLMAYIZ’

TÜRKİYE Süper Liglerinin ana yayıncısı olmak çerçevesinde bir pozisyonlanma yapmadıklarını da söyleyen Ümit Önal “İhaye tek başımıza girdik. Süreç devam ediyor. Kendi iş kolumuza kendi stratejilerimize uygun daha yönetebileceğimiz, hissedarlarımıza ve yatırımcılarımıza karşı olan sorumluluklarımızın bilincinde ama Türk Telekom için anlamlı olabilecek ana yayıncı ya da ana yayıncı parçası olmakla kendimizi pozisyonlamadığımız bir durumda kaldık dersem, bence ihaleye dair bayağı bir şey söylemiş olurum” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

FİYAT ARTIŞI ENFLASYONUN ÇOK ALTINDA OLUR

SON dönemdeki fiyat artışlarının Türk Telekom faturalarına nasıl yansıyacağını sormamız üzerine Ümit Önal, “Türk Telekom’un ve Türkiye’deki operatörlerin birçoğunun müşteri bazları taahhütlü müşterilerden oluşuyor. Yüzde 90’ın üzerinde taahhütlü bazımız var. Dolayısıyla taahhüt devam ederken taahhütlü müşteriye zam yapmak mümkün değil. Dolayısıyla içeri yeni gelen müşterilerimize ve taahhüdü biten müşterilerimize mevcut maliyet artışlarımızın çok gerisinde zam yansıtmaya çalışıyoruz. Enflasyonun yarısından bile az olur. Çünkü iletişim temel bir ihtiyaç, bu temel ihtiyacın son günlerde bir takım diğer temel ihtiyaçların üzerine gelen zorunlu zamların toplumu etkileme biçimi kadar etkilemesini istemiyoruz” dedi.

Haberin Devamı

ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞECEK Mİ?

ÜMİT Önal Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki görüşmelere vurgu yapılarak Türk Telekom’un ortaklık yapısındaki olası bir değişiklikle ilgili soru üzerine de “Türk Telekom’un hissedarlık meselesiyle ilgili konulara biz profesyoneller hakikaten olabildiğince girmemeye çalışıyoruz. Önümüzde hepimizin bildiği kamuoyuna duyurulan, mevcutta LYY’ye ait olan yüzde 55’lik Türk Telekomünikasyon AŞ hissesinin Türkiye Varlık Fonu tarafından olası satın almasıyla ilgili görüşmelerin başladığına dair bir bilgi dışında bir bilgi yok. Dolayısıyla öncelikle Türk Telekom’un hisselerinin, eğer olumlu sonuçlanacak olursa, Türkiye Varlık Fonu tarafından alınması sürecinin olmasını bekliyoruz. Onun dışında bir bilgiye sahip değiliz” cevabını verdi.