Hafta sonu para transferi yapacak olanlar EFT oluyor mu, hesaba ne zaman geçiyor, limiti ne kadar merak ediyor. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin başlamasıyla birlikte EFT yapmak artık çok daha kolay. Peki, Hafta sonu EFT oluyor mu, nasıl yapılıyor? İşte detaylar…

Hafta Sonu EFT Oluyor Mu?

EFT Türkiye genelinde genellikle 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Ancak her bankanın EFT saatleri ve ücreti farklıdır. EFT işlemi hafta içinde gerçekleştirilebilir. Hafta sonu ve resmi tatillerde para transferi yapılamaz. Ancak Merkez Bankası’nın 2021 yılında aldığı Fonların Anlık ve Sürekli Transferi kısacası FAST işlemi ile 1000 TL’ye kadar EFT gerçekleştirilebilir. Havale aynı banka içerisinde mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden 7/24 yetkili birinin onayı olmadan yapılabilir.

7 Gün 24 Saat EFT Nasıl Yapılır?

TCMB'den yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından, 8 Ocak 2021 (bugün) itibarıyla kullanıma açılmıştır" denildi ve şu bilgiler verildi:

"FAST Sistemi ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunuldu.

7 Gün 24 Saat EFT Limiti Ne Kadar?

FAST Sistemi, yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla, ilk aşamada 50 TL limitli olarak başlatıldı. Bu limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1000 TL’ye kadar yükseltilecek.

FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacak.

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