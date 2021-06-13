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Ekonomi
Haber Giriş: 13.06.2021 - 22:01 | Son Güncelleme:

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alacak

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Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alacak

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkiyat Araştırmaları Enstitülerine 2021-2022 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans, Doktora / Bütünleşik Doktora öğrencileri alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adayların; ilgili enstitülere başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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