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Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alacak
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkiyat Araştırmaları Enstitülerine 2021-2022 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans, Doktora / Bütünleşik Doktora öğrencileri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adayların; ilgili enstitülere başvurmaları gerekmektedir.
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