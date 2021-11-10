‘Gündemde farklı vergi modelleri var’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Hava bir anda buz kesti Peş peşe uyarılar: Sağanak, kar, fırtına...Hava bir anda buz kesti! Peş peşe uyarılar: Sağanak, kar, fırtına...#Meteoroloji
Büyük acı bu sözlerle duyuruldu Tarihin matem sayfalarıBüyük acı bu sözlerle duyuruldu! Tarihin matem sayfaları#Mustafa Kemal Atatürk
Terim çok istiyordu, Belözoğlundan ters köşe rapor Süper Ligin yıldızının tercihi belli olduTerim çok istiyordu, Belözoğlu'ndan ters köşe rapor! Süper Lig'in yıldızının tercihi belli oldu#Galatasaray
Atatürkün vedası: Ulu Önderin gençliğe son mesajıAtatürk'ün vedası: Ulu Önder'in gençliğe son mesajı#Mustafa Kemal Atatürk
Koronayı hayatımızdan silecek... Umudun yeni adı: DH1047Koronayı hayatımızdan silecek... Umudun yeni adı: DH1047 #Koronavirüs
Osmanlı sözleri pahalıya patladı... Macron pişman olduOsmanlı sözleri pahalıya patladı... Macron pişman oldu!#Macron
Meral Akşener’den Lütfü Türkkan’a destekMeral Akşener’den Lütfü Türkkan’a destek#Lütfü Türkkan
Altın fiyatlarında önemli gelişme ABD verisi bekleniyorAltın fiyatlarında önemli gelişme! ABD verisi bekleniyor#Çeyrek Altın
Tehlikeli talimat oyunları Türk hakemliğinde yeni dönem, her maça endişeli çıkacaklarTehlikeli talimat oyunları! "Türk hakemliğinde yeni dönem, her maça endişeli çıkacaklar"#MHK
300 milyar dolar borcu var Bugün son... Ödeme yapabilecek mi300 milyar dolar borcu var! Bugün son... Ödeme yapabilecek mi?#Evergrande
9 yıllık evlilik tek celsede bitti...9 yıllık evlilik tek celsede bitti... #Sadi Celil Cengiz
Ev alacaklar dikkat Kredi çekerken olan kural değişiyorEv alacaklar dikkat! Kredi çekerken olan kural değişiyor#Müteahhit
Bensu Soral sorulardan kaçarken kıta değiştirdiBensu Soral sorulardan kaçarken kıta değiştirdi#Bensu Soral
Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz: Tüm çalışanları ilgilendiriyorÖnemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz: Tüm çalışanları ilgilendiriyor#Emeklilik
İşte ABD’nin F-35 oyunuİşte ABD’nin F-35 oyunu#Hulusi Akar
HABERLEREkonomi Haberleri

‘Gündemde farklı vergi modelleri var’

#Asgari Ücret#EYT#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
‘Gündemde farklı vergi modelleri var’

Son dönemlerde gündemde olan asgari ücret ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalar yaptı. Bakan Bilgin, “Hangi meslek grubu ne bekliyor, onların geçim durumları, hayata bakışları, hayat standartları, ücret durumları inceleniyor. Alternatif vergi modelleri var” diye konuştu.

Haberin Devamı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretin yükseltilmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan Bilgin, “Asgari ücret konusunda kapsamlı bir araştırma yaptırıyoruz. Bir üniversite ile anlaşıldı. Aralıkta komisyon toplanacak; ondan önce elimizde olacak. Kamuoyuna bilgi vereceğiz. Rakamı, bizim de içinde olduğumuz komisyon açıklayacak. Hangi meslek grubu ne bekliyor, onların geçim durumları, hayata bakışları, hayat standartları, ücret durumları inceleniyor. Alternatif vergi modelleri var” diye konuştu.

‘Gündemde farklı vergi modelleri var’

EYT MESELESİNE ÇALIŞIYORUZ

Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından çalışma hayatıyla ilgili bir grup gazeticinin sorularını yanıtladı. EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, “Bu konular bizim işimiz zaten, çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki karar aşamasına gelince kamuoyuyla paylaşacağız. Şu anda önümüzde olan şeyler var, başta asgari ücret var, onu çalşıyoruz. 3600 ek gösterge konusuna çalışıyoruz. Bakanlıkta bu çalışmalarımız bittikten sonra başka bakanlıklar, Ekonomi Bakanımızı ilgilendiriyor. Devlet personelini ilgilendiriyor. Bir araya gelip, sonra paylaşacağız, şu anda paylaşacak bir şey yok. Bütün bu konular gündemimizde. Çalışma Bakanlığı’nın işi o... Onları çalışıp açıklama veya karar sürecine gelmeden önce henüz bakanlık bünyesinde problemler ile ilgili maliyetleri, kapsamlarını çalışıyoruz. Bunlar bittikten sonra ilgili bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip onlarla paylaşacağız” dedi. EYT’de 50 yaş tartışması ile ilgili olarak da, “Şu anda yaş vesaire bunları tartışmıyoruz. Bütün bu konularla ilgili ayrıntılı çalışma yaptıktan sonra biz açıklama yaparız” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET ARAŞTIRMASI

Haberin Devamı

Asgari ücretle ilgili olarak da Bakan Bilgin, “Önümüzdeki günlerde de sanırım, hangi gün olur tam tarihini bilmiyorum ama önümüzdeki hafta üçlü danışmayı toplayacağız. Orada da bazı açıklamalarımız olacak. Talimat verdim, gününü belirleyeceğiz” dedi. Asgari ücrette kamuoyu araştırması nasıl yapıldığına ilişkin de bilgi veren Bilgin, “Kapsamı biraz açıkladım. Farklı işletme düzeyleri 1-10 kişi, 10-20 kişi, 20-50 kişi, 50-100 kişi, 100 ve üzeri çalışanı olan işletmeler, profesyonel yöneticiler, işletme sahipleri, işçiler, ortalama çalışan mühendis, memur, eczacı, öğretmen, sokaktaki insanlar. Bu çalışma için bir üniversite ile anlaşıldı. Asgari ücrette bir hedef var ama şimdi açıklamayacağız” ifadelerini kullandı.

KOMİSYON ÖNCESİ AÇIKLANIR

Haberin Devamı

Çalışma sonucunun ne zaman netleşeceğine yönelik de Vedat Bilgin, şu ifadeleri kullandı: “Aralıkta Asgari Ücret Komisyonu toplanacak, ondan önce elimizde olacak. Kamuoyuna bilgi vereceğiz. Kamuoyuna sadece anket değil, araştırma sonuçlarını paylaşacağız. Araştırma sonuçlarını açıklayacağım, rakamı bizim de içinde olduğumuz komisyon açıklayacak. Araştırma kapsamlı bir araştırma. Neler varsa ortaya koyacağız. Hangi meslek grubu ne bekliyor, onların geçim durumları, hayata bakışları, hayat standartları, ücret durumları... Ücreti asgari ücretli olmayan adamlar da var içinde, işveren, yönetici gibi onların beklentileri de önemli bizim için. Onlar bize asgari ücretli çalışanları ile ilişkilerinin ne düzeyde sürdürülebilir olacağı konusunda da bize bilgi verecek. Asgari ücretten vergi alınması talepleri konusunda da çalışmalar var, alternatif vergi modelleri var. Hangi vergiler alınıyor? Bunlarla ilgili alternatif düzenlemeler de var. Vergi oranları var.”

Haberin Devamı

KOMİSYON ARALIKTA TOPLANACAK

ASGARİ ücrette yapılacak artışı belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayının başında çalışmalarına başlıyor. Karar oybirliği veya taraflardan birinin muhalefetiyle, oy çokluğuyla alınabiliyor. Komisyonda kamunun yanı sıra, işçi ve işveren temsilcileri bulunuyor. Son olarak TİSK tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Asgari Ücret#EYT#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

BAKMADAN GEÇME!

Atatürkün vedası... İşte Ulu Önderin son mesajı

Atatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajı

#Mustafa Kemal Atatürk
Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü

Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?

#Organize Suç
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz

#Emeklilik