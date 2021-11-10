‘Gündemde farklı vergi modelleri var’

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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretin yükseltilmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan Bilgin, “Asgari ücret konusunda kapsamlı bir araştırma yaptırıyoruz. Bir üniversite ile anlaşıldı. Aralıkta komisyon toplanacak; ondan önce elimizde olacak. Kamuoyuna bilgi vereceğiz. Rakamı, bizim de içinde olduğumuz komisyon açıklayacak. Hangi meslek grubu ne bekliyor, onların geçim durumları, hayata bakışları, hayat standartları, ücret durumları inceleniyor. Alternatif vergi modelleri var” diye konuştu.

EYT MESELESİNE ÇALIŞIYORUZ

Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından çalışma hayatıyla ilgili bir grup gazeticinin sorularını yanıtladı. EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, “Bu konular bizim işimiz zaten, çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki karar aşamasına gelince kamuoyuyla paylaşacağız. Şu anda önümüzde olan şeyler var, başta asgari ücret var, onu çalşıyoruz. 3600 ek gösterge konusuna çalışıyoruz. Bakanlıkta bu çalışmalarımız bittikten sonra başka bakanlıklar, Ekonomi Bakanımızı ilgilendiriyor. Devlet personelini ilgilendiriyor. Bir araya gelip, sonra paylaşacağız, şu anda paylaşacak bir şey yok. Bütün bu konular gündemimizde. Çalışma Bakanlığı’nın işi o... Onları çalışıp açıklama veya karar sürecine gelmeden önce henüz bakanlık bünyesinde problemler ile ilgili maliyetleri, kapsamlarını çalışıyoruz. Bunlar bittikten sonra ilgili bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip onlarla paylaşacağız” dedi. EYT’de 50 yaş tartışması ile ilgili olarak da, “Şu anda yaş vesaire bunları tartışmıyoruz. Bütün bu konularla ilgili ayrıntılı çalışma yaptıktan sonra biz açıklama yaparız” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET ARAŞTIRMASI

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Asgari ücretle ilgili olarak da Bakan Bilgin, “Önümüzdeki günlerde de sanırım, hangi gün olur tam tarihini bilmiyorum ama önümüzdeki hafta üçlü danışmayı toplayacağız. Orada da bazı açıklamalarımız olacak. Talimat verdim, gününü belirleyeceğiz” dedi. Asgari ücrette kamuoyu araştırması nasıl yapıldığına ilişkin de bilgi veren Bilgin, “Kapsamı biraz açıkladım. Farklı işletme düzeyleri 1-10 kişi, 10-20 kişi, 20-50 kişi, 50-100 kişi, 100 ve üzeri çalışanı olan işletmeler, profesyonel yöneticiler, işletme sahipleri, işçiler, ortalama çalışan mühendis, memur, eczacı, öğretmen, sokaktaki insanlar. Bu çalışma için bir üniversite ile anlaşıldı. Asgari ücrette bir hedef var ama şimdi açıklamayacağız” ifadelerini kullandı.

KOMİSYON ÖNCESİ AÇIKLANIR

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Çalışma sonucunun ne zaman netleşeceğine yönelik de Vedat Bilgin, şu ifadeleri kullandı: “Aralıkta Asgari Ücret Komisyonu toplanacak, ondan önce elimizde olacak. Kamuoyuna bilgi vereceğiz. Kamuoyuna sadece anket değil, araştırma sonuçlarını paylaşacağız. Araştırma sonuçlarını açıklayacağım, rakamı bizim de içinde olduğumuz komisyon açıklayacak. Araştırma kapsamlı bir araştırma. Neler varsa ortaya koyacağız. Hangi meslek grubu ne bekliyor, onların geçim durumları, hayata bakışları, hayat standartları, ücret durumları... Ücreti asgari ücretli olmayan adamlar da var içinde, işveren, yönetici gibi onların beklentileri de önemli bizim için. Onlar bize asgari ücretli çalışanları ile ilişkilerinin ne düzeyde sürdürülebilir olacağı konusunda da bize bilgi verecek. Asgari ücretten vergi alınması talepleri konusunda da çalışmalar var, alternatif vergi modelleri var. Hangi vergiler alınıyor? Bunlarla ilgili alternatif düzenlemeler de var. Vergi oranları var.”

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KOMİSYON ARALIKTA TOPLANACAK

ASGARİ ücrette yapılacak artışı belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayının başında çalışmalarına başlıyor. Karar oybirliği veya taraflardan birinin muhalefetiyle, oy çokluğuyla alınabiliyor. Komisyonda kamunun yanı sıra, işçi ve işveren temsilcileri bulunuyor. Son olarak TİSK tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.