Gümüş fiyatlarında yükseliş bekleniyor mu? İşte uzman yorumu

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Küresel piyasalar, geçtiğimiz hafta ABD manşet enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi ve çekirdek enflasyonun 40 yılın zirvesine tırmanmasıyla satıcılı bir seyre yönelmiş; bunda veri sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyondaki yükselişin önüne geçebilmek için faiz artımlarında hızlanabileceği beklentisi etkili olmuştu. Yeni haftada ise, şirketlerin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin iyimser beklentiler risk iştahını destekliyor.

Haftanın üçüncü işlem gününde, Fed üyelerinden gelen şahin mesajlar, dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş değerli emtialar üzerinde baskı unsuru oluşturuyor. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 1-2 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

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Gümüş fiyatları hafta başında dolar endeksinin yükselişine ara vermesiyle nefes alırken; bugün değer kaybında ilerliyor. Majör merkez bankalarının (ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası) faiz artırımına yönelik adımları, gümüş fiyatları üzerinde baskı oluştururken; diğer taraftan küresel resesyon riskinin artması da endüstriyel malzeme olarak kullanılan gümüş üzerinde etkili oluyor. Gümüşün tüketiminin yarıdan fazlası endüstriyel amaçlarla kullanılıyor ve en çok tüketimi yapan ülke ise Çin olarak bulunuyor.

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GÜMÜŞ FİYATLARINDA NELER OLUYOR?

Gümüşün ons fiyatı, tarihi zirvesini 25 Nisan 2011 tarihinde 49,81 dolar seviyesine kadar yükselerek gördü. Değerli metal dünkü kapanış fiyatına göre ise, yıl başından bu yana yüzde 19’un üzerinde değer kaybetti. Geçtiğimiz yılı değer kaybıyla tamamlayan ons gümüş, 2022 yılının ilk 10 ayında da düşmeye devam etti. 2023 yılının ikinci yarısından itibaren dünya ekonomilerinde düzelmelerin görülmeye başlanması halinde, endüstriye malzeme olarak da kullanılan gümüş fiyatlarının bundan destek alması muhtemel beklenti olarak öne çıkıyor.

Gram gümüş fiyatı, 20 Aralık 2021 tarihinde gördüğü 13,19 TL seviyesinde bulunurken; gram gümüşün fiyatı, ons gümüş ve dolarTL’nin değerine göre oluşuyor. Gram gümüşün yıl başından bu yana getirisi dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.

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GÜMÜŞTE 14 DOLARA DOĞRU GERİ ÇEKİLME GÖRÜLEBİLİR

Yusuf Kavak - Stratejist





Takı endüstrisinde son yıllarda iyi bir yer edinmesine karşın, gümüşün ağırlıklı kullanım alanı sanayi tarafında olduğu için; küresel ekonomide yaşanan zayıflamalar, fiyatları baskı altına alıyor. Nitekim pandeminin başlarında, sanayi sektöründe zorunlu karantina kapanmalarının ortaya çıktığı 2020 Mart ayında 11.60 dolar seviyesini test eden emtia, sonrasındaki süreçte ise; bu kapanmaların sonlandırılmaya başlanması ve en yoğun tüketimin olduğu Çin’den gelen taleple birlikte hızlı bir şekilde yükselişe geçmişti. 2021 Şubat ayında 30 dolar seviyesinin üzerini test eden gümüş ons fiyatı, şu sıralar ise; Fed başta olmak üzere merkez bankalarının küresel ekonomiyi de baskı altına alan hızlı sıkılaştırma politikaları ve yine küresel ekonomi üzerinde büyük bir tehdit oluşturan Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ile 19 dolar seviyesinin altında seyrediyor.

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İMALAT SANAYİİNDE GÖRECE BİR RAHATLAMA OLUŞABİLİR

Fed ve diğer majör merkez bankalarının sıkılaştırma süreçleri devam etmekle birlikte; 2023’ün ilk çeyreği ile bu sürece ara verilmesi bekleniyor. Dolayısıyla, sıkılaştırmalar kapsamında faizlerin yükselmesinin olumsuz etkilerinin en yoğun hissedildiği sektörlerin başında gelen imalat sanayiinde, önümüzdeki aylarda görece bir rahatlama oluşabilir.

Diğer taraftan, devam eden Rusya-Ukrayna savaşında son birkaç haftada yaşananlara bakacak olursak ise; barış ortamının sağlanmasının pek de yakın olmadığı bir gerçek. Haliyle, başta Avrupa olmak üzere enerji krizinin yoğun yaşandığı ekonomilerde; sanayi sektörlerinin kış ayında oldukça zorlu bir süreç geçirmesi muhtemel.

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Tüm bu gelişmeler kapsamında, diğer sanayi emtialarında olduğu gibi gümüşte de ABD, Avrupa ve Asya tarafında resesyon ihtimallerinin güçlü olacağı 2022 yılının son çeyreği ve 2023 yılının birinci çeyreğine dair beklentilerle satış baskıları bir süre daha devam edebilir.

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Teknik olarak da önceki iki ayda test edilen ve üzerinde kapanış gördüğümüz 17,90 dolar bölgesinin kırılması durumunda; sene sonuna doğru veya 2023 yılının ilk çeyreğinde 14 dolar seviyesine doğru geri çekilmelerin devam etmesini bekliyorum. Sonrasında ise; hane halklarının enerji kullanımının azalacak olması ile sanayi sektörlerinin enerji kullanımı konusunda rahatlamasını beklediğim, 2023’ün ikinci ve üçüncü çeyreklerine dair beklentilerle birlikte 20-25 dolar bölgesine doğru yeniden hızlı toparlanmalar ortaya çıkabilir.

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