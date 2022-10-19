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Bakan Nebati’den BES açıklaması: En cömert teşviklerden biri

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#Bakan Nebati#BES#Bireysel Emeklilik Sistemi
Bakan Nebati’den BES açıklaması: En cömert teşviklerden biri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 11:19

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Orta vadede kayda değer bir reel getiri imkânı sunan Bireysel Emeklilik Sistemi, katılımcıların tasarruflarını artırarak geleceklerini garanti altına almalarını sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Nebati, BES'in en cömert teşviklerden biri olduğunun altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle, bu yılın Ocak ayında yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltilen devlet katkısı oranı ile BES, dünyadaki benzer emeklilik sistemleri ile kıyaslandığında devlet olarak sağlanan en cömert teşviklerden biri haline geldi" dedi.

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Bireysel Emeklilik Sistemine olan talep her geçen gün artıyor. Avantajlı tasarruf planı oluşturabilen ve fonlarla birikimlerini artıran yatırımcılara yönelik Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni teşvik müjdesi de verdi.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Devletin en cömert teşviklerinden biri haline gelen BES'e ilişkin Nebati "Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız" dedi.

Bakan Nebati'nin kullandığı ifadeler şöyle:

Bireysel tasarrufların özendirilmesi, günümüzde tüm ülkelerde, sosyal güvenlik ihtiyacının artması, nüfus ve aile yapısının değişimi ile çok daha önemli bir hal aldı.

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Orta vadede kayda değer bir reel getiri imkânı sunan Bireysel Emeklilik Sistemi, katılımcıların tasarruflarını artırarak geleceklerini garanti altına almalarını sağlıyor.

18 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin birikim yapabilmesini sağlayan yeni düzenleme ile BES, büyük bir talep gördü ve 1 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 500 bin çocuk ve gencimiz sisteme dahil oldu; 2 milyar TL’lik fon birikimine ulaşıldı.

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Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle, bu yılın Ocak ayında yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltilen devlet katkısı oranı ile BES, dünyadaki benzer emeklilik sistemleri ile kıyaslandığında devlet olarak sağlanan en cömert teşviklerden biri haline geldi.

18 yaş altı çocuk ve gençlerimize BES’e giriş imkânı getirilmesi, devlet katkısı oranının artırılması ve sistemin sağladığı reel getiri sonucunda, vatandaşlarımızın Bireysel Emeklilik Sistemi’ne olan ilgisi artarak sürüyor.
17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla, BES’te yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşıldı.

Gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımızın gelecek kaygılarını azaltmak ve birikimlerini doğru alanlarda değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurmuş olduğumuz BES sistemi, tüm katılımcılar için güvenilir bir yatırım ortamı sağlamakta.

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Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız.

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#Bakan Nebati#BES#Bireysel Emeklilik Sistemi

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