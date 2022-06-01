Gümüş fiyatları orta vadede nasıl hareket edebilir? İşte Uzman yorumu

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Euro Bölgesi'nde dün açıklanan enflasyon, mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,1 seviyesine tırmanırken; böylelikle kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) enflasyondaki yükselişin önüne geçebilmek için, rekor düşük seviyede bulunan faizleri yükseltmesi bekleniyor. AMB faiz kararını 9 Haziran’da Türkiye saatine göre 14:45’te açıklayacak. Banka en son 11 yıl önce faiz artırımına gitmişti. AMB Başkanı Christine Lagarde, önceki gün yaptığı değerlendirmede muhtemelen eylül sonuna kadar negatif faiz politikasının bitebileceği mesajını verirken; ekonomistler bankanın ilk faiz artırımına temmuz ayında gitmesini bekliyor.

Diğer taraftan Amerikan Merkez Bankası (Fed), enflasyondaki yükselişi dizginleyebilmek için mayıs ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırma kararı almıştı. Fed’in bir sonraki para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 14-15 Haziran’da yapılacak. Bu toplantıdan da 50 baz puanlık faiz artırım kararı çıkması bekleniyor.

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Majör merkez bankalarının (ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası) faiz artırımına yönelmesi küresel piyasalarda risk iştahını azaltıyor. Fed’in faiz artırması dünyada doları güçlendirirken; Avrupa Merkez Bankası’nın faiz adımı ise Euro’yu kuvvetlendiriyor. Gümüş ve altın fiyatları ise bu durumdan olumsuz etkileniyor.

Dünyada enflasyonist baskının devam etmesi, küresel büyümede yavaşlamanın süreceğine dair beklentiler ve jeopolitik riskler emtia fiyatlarını destekliyor. Ancak ekonomileri yavaşlatan bu durumlar, endüstriyel malzeme olarak kullanılan gümüşün yükselişini baskılayabiliyor. Son dönemde Çin’de Covid-19 vaka sayılarının gerilemesinden ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesinden gümüş fiyatları destek buldu. Çünkü tüketiminin yarıdan fazlası endüstriyel amaçlarla kullanılan gümüşün, en çok tüketimini yapan ülke Çin. Ancak diğer taraftan Avrupa Birliği’nin Rus petrolüne uygulayacağı kademeli yaptırımlar ve rekor kıran enflasyon rakamları ekonomik yavaşlama endişelerini yeniden artırırken; bu durum gümüş fiyatlarına olumsuz yansıdı.

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GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüşün ons fiyatı değer kaybını üçüncü gününe taşırken; bugün içerisinde en düşük 21,43 doları, en yüksek ise 21,65 doları gördü. Ons gümüş saat 13:33 itibarıyla yüzde 0,23 oranında düşüşle 21,50 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Gram gümüş fiyatı dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazancında hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 11,45 lirayı, en düşük ise 11,29 lirayı gördü. Gram gümüş şu dakikalarda yüzde 0,09 oranında yükselişle 11,37 lira seviyesinde bulunuyor.

GÜMÜŞTE ORTA VADEDE RİSKLER CANLI

Yusuf Kavak – Işık Menkul Araştırma Müdürü

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13 Mayıs tarihinde 20.45 seviyesi ile 2021 Ocak sonundan bu yana takip ettiğimiz düşen kanalın alt bandını ziyaret eden ons gümüşte, buradan gelen tepki hareketleri ile geçtiğimiz cuma günü 22.45 civarını test ettik. Temel taraftaki gelişmelere baktığımızda ise; Çin’de Covid-19 vaka sayılarının ekonomi üzerinde oluşturduğu riskler, jeopolitik meselelerin küresel ekonomi üzerinde oluşturması muhtemel zayiat ve son olarak da ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere birçok merkez bankasının sıkılaştırıcı para politikalarına yönelmesi ile de fiyatlar 19 Nisan ile 12 Mayıs arasında hızla baskı altına girmişti.

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Akabinde, Çin’de vaka sayılarında başlayan geri çekilmeler kapsamında ülkenin en büyük ticaret kenti Şanghay’daki karantina tedbirlerinin gevşetilmeye başlanması ve yine Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) ekonomiyi destekleyici gevşemeci politikalarını hızlandırması ile fiyatlar destek buldu. Keza, özellikle Fed’in sıkılaştırma adımlarının önem arz ettiği ortamda; Fed’in bu patikayı bir miktar yavaşlatabileceğine (haziran ve temmuzda 50’şer baz puanlık faiz artırımları sonrasında, eylülde faiz artırımlarına ara verilmesi) dair söylemler de gümüş üzerindeki baskıyı kısmen hafifleten gelişmelerdendi.

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FİYATLAR YENİDEN BASKI ALTINDA

Ancak, önceki günden itibaren fiyatların yeniden bir miktar baskı altına girdiğini gördük. AB Liderler Zirvesi kapsamında toplanan liderlerin, Rus petrolüne kademeli yaptırımlar uygulayarak yıl sonuna kadar yüzde 90 oranında ithalatı durduracaklarına dair gelen haber akışları; enflasyon kaygılarının yanı sıra, başta Avrupa olmak üzere; küresel ekonomi üzerindeki büyüme endişelerini de tırmandırdı. Yine, önceki gün Almanya TÜFE rakamında senelik bazda rekor seviyelere yükselmesiyle de, küresel çapta enflasyon beklentileri tırmanırken; majör merkez bankalarına dair sıkılaştırma beklentileri de bir miktar artış gösterdi. Bu durum, sanayi emtiası olan gümüş fiyatları üzerinde satış baskısı oluştururken, dün açıklanan Japonya sanayi üretimi datasındaki daralma ve dünyanın en büyük gümüş ithalatçısı ve tüketicisi Çin ekonomisinin büyüme görünümüne dair yapılan aşağı yönlü revizeler de orta vadede yine risklerin canlı olduğunu göstermekte.

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GÜMÜŞTE YENİDEN DİP ARAYIŞLARI ORTAYA ÇIKABİLİR

Diğer yandan, AltınGümüş rasyosunda (oranında) son iki haftada gümüş lehine oluşan fiyatlamalar da önceki günden itibaren yeniden altın lehine oluşmaya başladı. 1 Şubat 2021‘de 62 seviyesine kadar gerileyen rasyoda, şu an 84 seviyesinde fiyatlama olduğu da düşünülürse; aslında yatırımcıların uzunca bir süredir gümüş varlıklarını, görece olarak ons altına tercih ettikleri görülmekte. Ons altının, finansal piyasalarda oluşan çalkantılarda güvenli liman olarak ön plana çıkma özelliği de düşünüldüğünde; yatırımcıların ons altını, gümüşe nazaran ön plana çıkartmalarını normal karşılamak gerekmekte.

Sözün özü, temel tarafta; jeopolitik riskler ve majör merkez bankalarının sıkılaştırma tehdidi var olduğu sürece, küresel ekonomi üzerindeki büyüme riskleri de korunacaktır. Bu durumda gümüş fiyatlarında yeniden dip arayışlarının ortaya çıkabilme ihtimalini artıracaktır. Teknik tarafta da 21.55-21.35 dolar bölgesinin altına bir kez daha inecek olursak; ilk etapta 19.50 bölgesine doğru satış baskısının derinleşmesi söz konusu olabilir.

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