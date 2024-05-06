‘Gümrük Birliği’nin güncellenmesi herkesin menfaatine’

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‘DOĞRU YOLDAYIZ’

Şimşek, Düsseldorf’da düzenlenen “8. Türk-Alman Ekonomi Günü”nde konuştu. Türkiye’nin kredi notunun artmaya başladığına dikkat çeken Şimşek, “Doğru yoldayız” dedi. Bakan Şimşek, Türkiye’nin en büyük önceliğinin enflasyonun tek haneye düşürülmesi olduğunu vurgulayarak 2026 yılını işaret etti. Şimşek, Düsseldorf’da düzenlenen “8. Türk-Alman Ekonomi Günü”nde, Türkiye ekonomisine ve Türkiye-Almanya ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

“Enflasyon beklentileri önümüzdeki 12 ay için yüzde 35’lere düştü ve Türkiye’nin kredi notu artmaya başladı. Bundan bir süre önce Fitch kredi notumuzu artırmıştı. Standard & Poor’s da kredi notumuzu artırdı. Dolayısıyla doğru yoldayız. Bütün bunlar onu gösteriyor” diyen Bakan Şimşek, fiyat istikrarının önemine dikkat çeken şimşek tek haneli enflasyon için 2026 yılını işaret etti.