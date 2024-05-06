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‘Gümrük Birliği’nin güncellenmesi herkesin menfaatine’

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#Gümrük Birliği#Mehmet Şimşek#Türkiye-AB İlişkileri
‘Gümrük Birliği’nin güncellenmesi herkesin menfaatine’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 07:00

TÜRKİYE’de cari açığı azaltmaya yönelik programları olduğunu ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-AB ilişkilerine yönelik, “Biz kamu alımları ve hizmetlerin kapsayacağı şekilde Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin hem Türkiye’nin hem Avrupa Birliği’nin menfaatine olduğunu düşünüyoruz. Çok açık ve net bir şekilde iki ülkenin menfaatine bir konuda bizim ilerleme sağlamamız lazım. Ümit ediyorum ki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra bu süreç hızlanır” değerlendirmesinde bulundu.

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‘DOĞRU YOLDAYIZ’

Şimşek, Düsseldorf’da düzenlenen “8. Türk-Alman Ekonomi Günü”nde konuştu. Türkiye’nin kredi notunun artmaya başladığına dikkat çeken Şimşek, “Doğru yoldayız” dedi. Bakan Şimşek, Türkiye’nin en büyük önceliğinin enflasyonun tek haneye düşürülmesi olduğunu vurgulayarak 2026 yılını işaret etti. Şimşek, Düsseldorf’da düzenlenen “8. Türk-Alman Ekonomi Günü”nde, Türkiye ekonomisine ve Türkiye-Almanya ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

 “Enflasyon beklentileri önümüzdeki 12 ay için yüzde 35’lere düştü ve Türkiye’nin kredi notu artmaya başladı. Bundan bir süre önce Fitch kredi notumuzu artırmıştı. Standard & Poor’s da kredi notumuzu artırdı. Dolayısıyla doğru yoldayız. Bütün bunlar onu gösteriyor” diyen Bakan Şimşek, fiyat istikrarının önemine dikkat çeken şimşek tek haneli enflasyon için 2026 yılını işaret etti.

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#Gümrük Birliği#Mehmet Şimşek#Türkiye-AB İlişkileri

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